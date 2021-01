Por pandemia, FGJ CDMX abre menos investigaciones

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) abrió en 2020 menos carpetas de investigación por homicidios dolosos respecto a los tres años anteriores, según información del Portal de Datos Abiertos capitalino.

Así, el año pasado se registraron mil 112 carpetas, mientras que en 2019 fue de mil 505; en 2018 llegó a mil 517 y en 2017 fue de mil 995. La Fiscalía nunca detuvo su trabajo, pero la emergencia por Covid-19 hizo que algunas coordinaciones territoriales tuvieran menos personal como parte de las medidas sanitarias.

En su informe, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía capitalina, dio a conocer que de 2018 a 2020 se lograron 601 sentencias por dicho delito y se vincularon a proceso a 921 imputados.

Reportó que de 2019 a 2020 hubo una baja de 18.7 por ciento en los asesinatos cometidos en la capital del país y que la tasa descendió, pues hace tres años era de 21.5 crímenes por cada 100 mil habitantes y el año pasado fue de 10.8.

En general, de enero a noviembre de 2020 la FGJ abrió 187 mil 56 carpetas por todos los delitos que le competen investigar, en el mismo periodo pero de 2019 fueron 236 mil 348 carpetas, en 2018 se registraron 234 mil 613 y en 2017, 209 mil 214.

Sobre la reducción en el inicio de carpetas de investigación por homicidio doloso, Raúl Rosales, investigador del organismo Causa en Común, opinó que significa un hueco en la impartición de la justicia, pero llamó a tomar esas cifras con reservas y comentó que esa baja obedece a que entre los ciudadanos prevalece la desconfianza en las autoridades y prefiere no acudir al Ministerio Público a presentar una demanda.

Afirmó que se identificaron estas caídas en el homicidio intencional, sobre todo de de la Ciudad de México, en los análisis de dicha agrupación, pero aclaró que, pese a la situación grave de seguridad que hay, existe un subregistro de las cifras y esto se debe a que las autoridades ocultan o manipulan probablemente los datos.

Otro factor, señaló, es la pandemia de Covid-19, que provoca que las personas tengan mayores dificultades para moverse, estén menos tiempo en calle y permanezcan en sus casas y también está que es menos probable que se cometa un delito.

Agregó que Causa en Común ha identificado más descensos en otros delitos de alto impacto, no nada más del homicidio doloso, por ejemplo, el secuestro también tuvo una caída importante; la extorsión y el robo con violencia.

Recalcó que “la disminución delictiva justamente puede explicarse por esos factores, sin que eso signifique que existe una mejoría en la situación de seguridad, por eso hay que tomarlo con mucha cautela”.

Reconoció que muchos de esos delitos, a pesar de que se denuncian, quedan sin judicializar o no llegan a las últimas instancias y eso es un problema muy grave, por lo que Causa en Común se manifestó a favor de reformar el sistema nacional de procuración de justicia, justamente, para que eso no suceda y la impunidad no esté en los niveles de ahora.

Expresó que otro factor del subregistro es la transición en que está inmersa la FGJ, lo cual no debería afectar el conteo, aunque quizá sí, durante un cierto periodo de tiempo.