Prepa 5 expulsa a dos estudiantes implicados en broma a Jorge Barrera

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 5, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expulsó a dos estudiantes involucrados en una broma que hicieron al alumno Jorge Barrera, quien después de acudir al plantel por un supuesto examen, desapareció durante 10 días.

La preparatoria también informó a través de un comunicado, sin revelar su identidad, la suspensión de otros estudiantes.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Además, reiteró su postura sobre el rechazo a la violencia en cualquier forma y así construir un ambiente de convivencia sana, pacifica y solidaria en la institución.

Anteriormente, el tío de Jorge declaró que la UNAM les pidió firmar un documento, en donde se deslindaba de lo ocurrido, sin embargo, se emitió este comunicado con las respectivas acciones tomadas.

Cabe destacar que el joven, víctima de la broma, fue hallado el 5 de noviembre cerca del Estadio Azteca.

Debido a su desaparición, la Fiscalía General de la República emitió la alerta Amber y el día que lo hallaron, horas antes, jóvenes tomaron las instalaciones de la preparatoria 5 para exigir a las autoridades su localización.

Jorge, de 16 años de edad, fue el blanco de una broma de sus compañeros, quienes le dijeron que debían presentarse al plantel para realizar un examen; sin embargo, al llegar al lugar no encontró a nadie.

Molesto, le mandó mensajes de voz a sus compañeros a través de WhatsApp, esa fue la última interacción que tuvo, más tarde nadie supo de él.

"Yo tengo que salir, tengo que regresar, no estoy todo el día en mi casa. Me pusieron el pie bastante feo, también es mi culpa por ser tan, hasta cierto punto, ignorante, creído, inocente hasta cierto punto, porque nunca en verdad...nadie, me había hecho esto, nadie. Es triste pensar de los que yo me fié, confié en que fueran mis compañeros, a un tiempo futuro mejores amigos, me hicieran esto porque duele, duele bastante que te hagan esto, que te traicionen".