Proponen labores comunitarias para quien no respete medidas en cuarentena

La aplicación de multas económicas y la prestación de servicio comunitario, son las sanciones que propone la diputada local petista, Leonor Gómez Otegui, a aquellas personas que no respeten las medidas ordenadas por la autoridad durante una contingencia sanitaria.

La legisladora, en entrevista, dijo que los contagios de Covid-19 no han parado porque hay quienes siguen con sus fiestas y convivencias familiares, a pesar de que la mitad de los capitalinos han cumplido con el confinamiento y la sana distancia.

La también vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso local confió en empujar su propuesta, en la que plantea modificar los artículos 28 y 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, para que se apruebe en los varios periodos extraordinarios que habrá en ese órgano camaral.

La idea surgió tras las fiestas que hacen algunos vecinos, que no atienden con toda la inconsciencia del mundo la sana distancia, frente lo cual algo hay que hacer, porque de nada sirve que la otra mitad de la población se quede en casa y el día que salgan se encuentren con que todo sigue igual.

Aceptó que muchas personas viven al día y tienen que salir a trabajar, pero todas estas reuniones que se efectúan, de más de 50 personas, lo único que han provocado es que el número de infectados siga su incremento.

Mencionó que algunos alcaldes tomaron la decisión de aplicar la ley seca, “entonces tenemos que hacer algo como legisladores para ayudar y los que no se han concientizado, que no han parado de reunirse y no han parado de hacer fiestas, me parece que algo tenemos que hacer”.

De las sanciones que propone aplicar, la diputada del Partido del Trabajo precisó que a muchos mexicanos no les cuesta pagar una sanción, pero dar su tiempo si les duele más y lo pensarán dos veces cuando los hagan barrer dos horas, lo cual significa que les van a quitar dos horas.

Informó que su iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que preside Eduardo Santillán, y que cabe esperar que se reactive el trabajo parlamentario, luego de que la Junta de Coordinación Política del Congreso local dio los lineamientos para que las comisiones sesionen virtualmente.

Manifestó su deseo de que las comisiones tengan la movilidad, que no han tenido en estos meses, empiecen a sacar los pendientes pues hay varios asuntos en el tintero que requieren ser dictaminados. Se le preguntó, ¿usted le ve buen destino a su propuesta? A lo que la legisladora del PT respondió: Yo espero que los diputados de la Comisión la vean con buenos ojos y que la dictaminen. Sigo empujando que dictaminen muchas cosas, tenemos una parálisis legislativa muy fuerte.