Revisarán expedientes por diversos delitos en Santa Martha

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a revisar el próximo año los expedientes de las mujeres que están privadas de su libertad por cualquier tipo de delito.

Además prometió capacitar a los abogados de oficio para fortalecer la defensoría pública y que se convierta en algo institucional que se les brinde a las personas que no tienen la capacidad económica para pagar a un litigante particular.

“Estamos trabajando en ello, hoy depende de la Consejería Jurídica, va a seguir dependiendo de la Consejería Jurídica, pero estamos buscando el fortalecimiento, capacitación para todos los defensores públicos que por un lado, que ayuden a las personas que están privadas de su libertad y que no han podido tener una adecuada defensa y también a aquellas personas que pueden llegar a ser privadas de su libertad y que tengan una defensa adecuada”, informó.

Luego de que este diario informó sobre los casos de varias presas, la mandataria capitalina adelantó que el próximo año revisará los expedientes de las internas del Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatitla pues desde marzo de este año iniciaron con Tepepan.

Esta promesa podría ayudar a Francelia Vázquez Márquez. Tiene 46 años de edad y está detenida desde hace tres años cinco meses por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado para ejecutar el delito de robo, por lo que la sentenciaron a 50 años. Hasta la fecha sigue peleando su inocencia y ha logrado junto a su abogado le reduzcan la condena a 25 años, pero la lucha jurídica se mantendrá hasta que esté libre.

HALLA SU CAPACIDAD PARA ACTUAR

“Lo único que sacia mi furia e impotencia es la venganza que saboreo al verla sufrir lo mismo que yo”, dijo Francelia al mostrar su capacidad para escenificar una obra de teatro dentro del Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

En el auditorio de la sala grande de este penal las mujeres privadas de su libertad pueden practicar bailes, obras de teatro o cualquier otra actividad cultural e incluso aquí reciben visitas como grupos religiosos o a sus familiares, así como la entrevista que obtuvo este diario.

Este espacio está rodeado de siete casetas telefónicas las cuales pueden ser utilizadas desde las 6:30 a las 19:30 horas e incluso hay una tienda de abarrotes para que las internas puedan comprar.

Francelia antes de ingresar a este penal se dedicaba a vender ropa y a trabajar en los campos de Xochimilco. Durante el tiempo que lleva encerrada se dio cuenta lo buena que es para montar una obra de teatro junto a otras internas apoyadas de sus maestras.

Tiene dos hijos y un nieto que no puede ver constantemente porque viven lejos del penal de Santa Martha, lugar que se ubica en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Esta es una problemática común en México, pues el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), documentó que en la Ciudad de México 7 de cada 10 mujeres no reciben visitas.

“He aprendido cosas, tengo tiempo para mí, eso es lo que más me gusta de aquí. No es el lugar donde quiero estar, aclaro. Pero hay cosas muy buenas, una de las cosas que siempre he dicho es que aquí, en este bendito lugar vine a recuperar toda la dignidad que perdí afuera. Hoy puedo ver de frente sin tener que agachar la mirada, cosa que no ocurría afuera”.