Sandra Cuevas ofrece disculpa a policías, pero no admite responsabilidad

En la entrada del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ofreció una disculpa pública a los tres mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y mencionó el regreso a sus funciones desde este viernes.

La funcionaria explicó ante medios de comunicación, que el acuerdo reparatorio del daño incluye: "el pago a los tres oficiales, entregándoles el lunes 30 mil pesos a cada uno. Tomar sesiones psicológicas durante tres meses. No hablar de los hechos durante seis meses".

Asimismo, le fue impuesta la disculpa pública que en ese momento ofreció:

“Me disculpo, pero no reconozco los hechos. Me disculpo y me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos por este trago amargo y me disculpo también de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco si ellos consideran que les hice un daño les ofrezco una disculpa sin reconocer, Insisto, que haya hecho yo algún daño a los compañeros", añadió la alcaldesa.

Al cumplirse las condiciones que se acordaron entre las partes, la resolución será considerada como sentencia absolutoria por lo que no quedará registro alguno / Foto: Arianna Alfaro | La Prensa

Juez ordena cumplir todas las medidas a alcaldesa

En un mensaje a los medios, Lara señaló que la alcaldesa deberá cumplir con las medidas acordadas durante la audiencia, las cuales son:

Reparación del daño por 30 mil pesos para cada una de las víctimas

Una disculpa pública

Reposición de un radio de comunicación de la SSC y un celular

El caso de Cuevas llegó a su fin gracias a que la defensa optó por apegarse a las soluciones alternas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual la alcaldesa se reincorpora a sus funciones públicas de manera normal, sin que esto se considere aceptación o reconocimiento de la culpa.

Este beneficio también fue para los otros tres funcionarios de la alcaldía relacionados en los mismos hechos en los que fueron víctimas dos mandos de la Policía de la Ciudad de México el 11 de febrero pasado.

Recordar que dos mandos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por esos delitos contra la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas y tres funcionarios más.

Al cumplirse las condiciones que se acordaron entre las partes, la resolución será considerada como sentencia absolutoria por lo que no quedará registro alguno.

La esencia del nuevo sistema de justicia penal acusatorio es lograr la reparación efectiva del daño, contribuyendo con esto a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja entre particulares en apego a los derechos humanos que les asiste, por lo que las partes han optado por resolver la controversia de manera pronta y expedita.

Con información de El Sol de México