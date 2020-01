Se retrasará otro año el sistema anticorrupción de la CDMX

Hoy la Ciudad de México es la única entidad que no cuenta con un Sistema Local Anticorrupción y se corre el riesgo de que este rezago se extienda por el resto del año.

El 16 de enero la Suprema de Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la Ley del Sistema Local Anticorrupción por irregularidades en el proceso legislativo cometidas por la VII Legislatura de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y esto podría revertir los nombramientos que se hicieron para el Comité de Participación Ciudadana y de los órganos internos de control de los órganos autónomos.

Ya existe en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de Ley del Sistema Local Anticorrupción y una vez aprobada existen dos caminos: que la Corte aclare que los nombramientos ya hechos se pueden mantener firmes y seguir con los trabajos ya realizados desde octubre pasado por el Comité de Participación Ciudadana, o que señale que las designaciones se deben anular, con lo cual se tendría que repetir desde cero todo el proceso de selección y designación y para cumplirlo podría agotarse el primer semestre del año.

En la iniciativa de ley, ingresada el miércoles pasado en la Comisión Permanente por el diputado de Morena, Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, se planteó mantener la vigencia de los nombramientos ya hechos, tanto en el Comité de Participación Ciudadana como en los órganos internos de control de los órganos autónomos, pero prevalece la duda si esto es posible o no y para ello el Congreso ingresó ante la Corte un incidente de aclaración de sentencia para tener claridad sobre si se tendrán que repetir las designaciones o no.

“Yo he tenido reuniones informales, consultas informales con ministros y con asesores, abogados de la Corte y no hay un criterio unificado con respecto a los nombramientos, por una parte, me dicen que los nombramientos se pueden mantener con el transitorio y otra parte me dicen que no, entonces lo que decidí es meter el tercero transitorio que mantiene los nombramientos vigentes y esperar la resolución de la Corte”, comentó a El Sol de México .

Al respecto la comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México (INFO), María del Carmen Nava Polina, tiene otra interpretación. En entrevista dijo que, si la Corte invalidó la Ley del Sistema Local Anticorrupción, los nombramientos no podrían quedar firmes dado que derivan de dicha ley que fue echada abajo. Para ella los procesos de designación se tienen que repetir desde cero y con total transparencia.

Sin criterio unificado, la iniciativa espera la asesoría de la SCJN

“Se puede derivar que todo lo que se aplicó de estas leyes (que anuló la Suprema Corte), incluidas estas designaciones, es inválido porque son justo en el uso de las atribuciones de estas leyes, de tal manera que eso impactaría en las personas integrantes del CPC, del Comité de Selección del CPC, de los titulares de los órganos internos de control, que se derivaron de estas dos leyes”, comentó en entrevista con este diario.

Por su parte la todavía coordinadora del Comité de Participación Ciudadana, Karime Athié dijo en entrevista con este diario que acata la resolución de la Corte y respetará si su designación y la de sus compañeros se anula, pero advirtió que en caso de que se tenga que reponer todo el proceso de designaciones, esto podría tomar como mínimo unos seis meses para que el Sistema se instale y camine.

Incluso todavía más, apuntó que podría ocurrir lo del año pasado, que fue que se instaló el Sistema Local Anticorrupción a inicios del último trimestre del año, por lo que no se le incluyó en el presupuesto de este año. Si se repite esa historia y el SLA se instala completamente a finales de año, podría no ser contemplado en el presupuesto de 2021 o arrancar en pleno hasta 2021.

“Estaría pasando lo mismo que el año pasado en el tema presupuestal, quien estuviera a cargo estaría nuevamente sin presupuesto, esperando a que haya una Secretaría Ejecutiva, un Secretario Técnico nombrado, y eso estaría a finales yo creo que de este año, con lo cual prácticamente se estaría perdiendo el año, estaríamos hablando de tres años de retraso en un tema tan importante”. Esto último ya que el Sistema Local Anticorrupción debió haber quedado instalado y operando desde mediados de 2017.