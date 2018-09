Seguros no sirven en terremoto: Condusef

Aun año de los terremotos de septiembre de 2017 que dejaron miles de viviendas dañadas, la conclusión de Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), es contundente: “como están en la actualidad las pólizas, no sirven ni como un seguro de crédito, ni como un seguro de daños”.

En entrevista con El Sol de México, Di Costanzo asegura que son necesarios ajustes en los seguros para viviendas con créditos hipotecarios, ya que después de los siniestros de septiembre del año pasado la Condusef descubrió irregularidades en las pólizas como el hecho de que no se menciona con claridad el procedimiento para hacer efectivo el cobro, además de que no existe un plan de contingencia integral ante un terremoto.

“En cuanto al funcionamiento del seguro -agregó- encontramos dos cosas que nos parecen muy delicadas. La primera es que son omisos en señalar las coberturas en áreas comunes aún cuando están contempladas en las escrituras; y, la más grave de todas, es que la suma asegurada no cubre el saldo insoluto del crédito y mucho menos el valor comercial del inmueble, lo cual se aleja del principio y contraviene el espíritu de un seguro de daños”.

“Una persona que tiene un crédito hipotecario asociado a un seguro, pues prácticamente podemos decir que no está cubierta como si tuviera un seguro de daños”, dijo el funcionario.

Frente a estos hallazgos, la Condusef presentará esta semana ante la Asociación de Bancos de México (ABM) y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) una propuesta para modificar las pólizas mediante un método denominado Suma Asegurada Dinámica, explicó Di Costanzo.

Ese planteamiento consiste en lo siguiente: “Para que el usuario no pierda, la suma asegurada debe ser igual al enganche, más las mensualidades pagadas, más el saldo insoluto. Esto garantiza que en todo momento esté protegido el usuario”.

El funcionario mencionó que la semana pasada se reunió con la ABM, la cual “en principio está de acuerdo con lo que estamos proponiendo”.

EL BOTÓN DE MUESTRA

Mario Di Costanzo se refirió a la “batalla” que libran unas 400 familias en la Ciudad de México cuyas viviendas adquiridas con créditos hipotecarios resultaron dañadas, y aunque a la fecha son inhabitables los acreedores siguen cobrándoles. Los seguros en tales inmuebles no han servido.

Es el caso de cuatro torres ubicadas en Tlalpan 550, donde Banorte no ha querido ayudar para que se otorgue un periodo de gracia en el pago de las hipotecas a casi 200 afectados, quienes a pesar de no haber podido ingresar a sus viviendas “han tenido que seguir pagando los créditos”.

La aseguradora argumenta que falta el dictamen de un Director Responsable de Obra (DRO).

“Aseguradora Banorte ha tenido muy poca sensibilidad. Ya nos hemos reunido con ellos varias veces para solicitarles que en tanto no se emita el dictamen les den una especie de periodo de gracia para que los usuarios no estén pagando las mensualidades, pero no han aceptado”.

El funcionario también opinó que la falta de dictámenes de los DRO es un argumento de las aseguradoras no necesariamente válido, porque ellas podrían aportar ese DRO, pero no lo han querido hacer.

Respecto a las aseguradoras que se muestran insensibles en esa situación, refirió que “Banorte Seguros es una; Bancomer es otra; básicamente tenemos algo con Scotiabank y con Santander”. En el caso de Banorte, precisó que tiene aproximadamente la mitad de las casi 400 familias con viviendas dañadas.