"Sí se trata de Daniela", dice familiar sobre osamenta hallada en Tlalpan

Un familiar de Daniela Ramírez, quien desapareció en mayo pasado tras abordar un taxi en Xochimilco, confirmó que son de la joven los restos óseos que fueron hallados en un paraje de Parres, en la alcaldía de Tlalpan.

Este jueves durante una protesta que se realizó frente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) para exigir que se esclarezca la desaparición de Daniela, un familiar dijo que reconocieron la dentadura y vestimenta de la joven.

"Sí se trata de Daniela, a través de las fotos que malamente se filtraron en los medios y que aparecieron el día de ayer, nosotros como familiares pudimos reconocer su ropa, pudimos reconocer también su dentadura y el trabajo dental que se le había hecho a través del dentista que es mi tío y que es muy cercano a la madre de Daniela".

"(...) Corroboramos que sí se trata de Daniela, aunque la fiscalía no nos lo haya dicho formalmente. Ayer nos habían citado para ello y por alguna razón que desconocemos y que debería salir hoy mismo a la luz decidieron no darnos esa información, declaró el familiar", quien prefirió no mencionar su nombre.

En las puertas de la Procuraduría capitalina los manifestantes demandaron justicia, mientras las autoridades indagan si los restos óseos hallados en el poblado de Parres, Tlalpan, en su frontera con el estado de Morelos, son de la joven.

"Estamos aquí para decir ni una más, para decir que no es correcto que desaparezca ninguna mujer en todo el territorio de México y mucho menos una niña de 18 años (…) No es correcto que habitemos un país donde las mujeres por tomar un taxi desaparezcan”, expresó uno de los familiares.

Daniela desapareció el pasado 19 de mayo, cuando abordó un taxi luego de salir de su trabajo en una pizzería, ubicada en la Colonia Paseos del Sur, en Xochimilco.

Al percatarse que el taxista se desviaba de su camino, pidió ayuda a un amigo, mediante mensajes de Whatsapp. La joven le dijo a su madre que acudiría a una fiesta.