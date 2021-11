SNA registra únicamente 13 condenas por actos de corrupción en sólo dos años

Durante los primeros dos años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades que integran el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) solo han logrado obtener sentencias condenatorias contra 13 personas por delitos relacionados a la corrupción.

El dato contrasta con las 6 mil 183 carpetas judicializadas que las autoridades obtuvieron del año 2019 al 2020, señaló un informe elaborado por la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

Los datos fueron expuestos durante la presentación de los resultados del "Observatorio de los Sistemas Nacionales Anticorrupción", cuyo objetivo fue medir el progreso que ha tenido el SNA y los Sistemas Estatales Anticorrupción en 10 entidades del país, sobre todo en lo que hace a la investigación, sanción y recuperación de activos.

El SNA es el organismo creado para combatir el fenómeno de la corrupción desde distintos ángulos. Así, la prevención le corresponde a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación; la investigación en el ámbito penal le corresponde a la Fiscalía General de la República y por ende a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; mientras que la sanción le corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y al Consejo de la Judicatura Federal.

Al evaluarlos el estudio arrojó que otros de los problemas en esta cadena de actuación fue que en el mismo periodo solo se resolvieron cinco mil 91 quejas administrativas contra funcionarios públicos de las 16 mil 225 quejas que fueron presentadas, es decir el 31.38 por ciento.

En este sentido María de los Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa del Tec. de Monterrey, aseguró que se deben revisar los procedimientos de las entidades y dependencias que hacen investigación, sanción y recuperación dentro del SNA, pues al tratarse de un sistema estos deberían de vincularse en algún momento y ahora mismo no están vinculados.

"La coordinación entre las autoridades no es nada más llegar a sentarnos a la mesa y platicar. Es que hay unos procesos que dependen única y exclusivamente de la Función Pública, de los Tribunales, de las Auditorías, del Inai, y entonces mientras no nos sentemos a mejorar la regulación que existen no va funcionar el sistema como nosotros esperamos que funcione. Si no sabemos cuántas entradas hay y cuántas salidas hay, no está funcionando el sistema", dijo.

Sin embargo, en contraste la investigación arrojó que han sido sancionados mil 434 funcionarios por actos de corrupción y han sido recuperados un total de dos mil 647 millones de pesos, según datos otorgados por las propias autoridades del SNA.