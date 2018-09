Tres de los atacantes en Rectoría viven en el Edomex

TOLUCA, Méx.- A más de una semana delos disturbios registrados en Ciudad Universitaria de la Ciudad de México por ataques de porros, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que colaborará con las investigaciones que realizan autoridades de la Ciudad de México y de la Procuraduría General de la República, pues se confirmó que por lo menos tres agresores formaban parte de alguno de los planteles de la UNAM en la entidad mexiquense.

"De los 18 alumnos que la rectoría de la UNAM determinó que estarían relacionados con estos eventos lamentables, apenas dos o tres corresponden a la FES Acatlán, si no mal recuerdo, y los demandantes correspondían al plantel de Azcapotzalco y algunos otros que no están en el Estado de México", puntualizó el fiscal general, Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

Descartó que pese a tal confirmación, hasta este momento autoridades federales y de la Ciudad de México no han solicitado alguna diligencia en particular a la FGJEM, sin embargo, no se descarta pudiera ser solicitada en próximos días.

En lo que corresponde a los antecedentes penales, el Fiscal sostuvo que hasta este momento no hay registros de que cuenten con antecedentes de investigaciones en su contra o de algún señalamiento de que hayan participado en la comisión de algún delito, no obstante se comprometió a realizar las diligencias a fin de que éstas sean entregadas a las autoridades.