Mancera dispuesto a declarar en caso de exfuncionario de finanzas acusado de desvío

El senador Miguel Ángel Mancera dijo estar dispuesto a acudir ante la autoridad luego de la detención del ex subsecretario de finanzas, Hedilberto Chávez Gerónimo, durante su administración en la Ciudad de México.

Chávez fungía en 2017 como subsecretario de egresos de la Junta de la Dirección General de Administración, a quien le encontraron presuntas irregularidades en contrataciones y pagos.

¿Usted acudiría?, se le preguntó a Mancera, a lo que respondió: “A lo que fuera, claro; y lo que ahora se tiene es simple y sencillamente un ejercicio más en donde lo que espero es que prevalezca la garantía de defensa, el debido proceso y con eso reitero, yo creo que estamos en un plano de equilibrio.

¿Ningún temor en ese sentido?

No, yo estoy tranquilo y obviamente, lo que se tenga que aclarar, que se aclare.

“El Gobierno de la Ciudad de México, en mi mandato, ejerció, poco más o menos, una cifra cercana a los 200 mil millones, entonces todos y cada uno de los servidores públicos, hombres y mujeres, saben que se tienen que llevar a cabo conforme a las reglas de operación, si algo no está acorde, pues simple y sencillamente que se pruebe y adelante, ¿no?’’.

¿No hay ningún temor que esto sea algún asunto con un fin político?

Desearía yo que no lo fuera, esperamos que no lo sea, a veces las formas de la difusión marcan alguna tendencia pero yo simplemente he reiterado, nosotros estamos pendientes, estamos atentos a cualquier posible llamado.

¡Qué tan cercano era de usted el secretario de Finanzas?

No, es un subsecretario que entra en la última fase del gobierno, prácticamente cuando yo voy de salida, sin embargo no eludimos que todo forma parte de un ejercicio de gobierno.

Mancera refrendó que está dispuesto a comparecer. “Claro, en cualquier circunstancia, desde la ocasión anterior, miren, nosotros hicimos una entrega recepción anticipada que se dio de manera paralela prácticamente al cierre del ejercicio’’.

¿Que fue, en qué fecha senador?

Después del ejercicio electoral, es decir, debe haber comenzado en agosto, 2018, esta entrega-recepción y nosotros estamos pendientes de nuestro cierre de cuenta de la Auditoría Superior de la Federación y estamos pendientes, obviamente, de todo lo demás que se siga revisando.