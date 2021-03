[Video] Detienen a Diana "N", líder de ambulantes del Centro Histórico de la CDMX

La noche de este miércoles fue detenida Diana “N”, líder de comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México, y candidata del PRI para diputada local por el distrito 9.

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Diana “N” fue detenida por su probable participación en los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla.

Dicha detención fue transmitida en vivo por el perfil de Facebook de Diana “N”, también activista y defensora de los derechos humanos. Señaló que se trataba de una persecución política y se dijo inocente de lo que se le acusa.

Voy a demostrar mi inocencia y voy denunciar a este gobierno y lo voy a exhibir a nivel internacional

Esta es una persecución política, soy mujer inocente, soy trabajadora, soy una mujer del esfuerzo y no tengo miedo, yo voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa y no me voy a esconder

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 11 de la noche, en Paseo de la Reforma 222, colonia Juárez