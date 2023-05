La elección de ser mamá | Gabriela desea estar con todos sus hijos

Gabriela Olvera Pérez fue separada de su hijo hace tres años cuando trabajaba en vagones de la Línea 4 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) del Metro por autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, bajo acusaciones de omisión de cuidados.

Gabriela, de 38 años, hace “barras” en el Metro, se sube a los tubos y realiza diversas destrezas para después pedir una cooperación voluntaria, pero en diciembre de 2020, mientras laboraba, su hijo de entonces 11 años se separó de ella y fue retenido por personal del DIF en la estación del Metro Buenavista.

Durante cinco meses Gabriela no supo nada de su hijo hasta que fue hallado por uno de sus amigos

“Tenía cinco meses que no sabía en dónde estaba y un amigo del Metro me di jo que había visto a mi hijo y lo llevaban a un grupo del parte del DIF hasta Cuajimalpa. Mi tía habló y sí estaba ahí. Los del DIF no se comunicaron porque no me podían dar información por la carpeta que se abrió”, relató.

Su hijo fue entregado a una de sus tías, con quien actualmente vive; sin embargo, Gabriela busca regresar a vivir con él, al igual que con su otro hijo de cinco años, que fue separado de ella desde recién nacido, luego de dar a luz en el hospital.

“Soy madre de cinco hijos, nada más que conmigo viven tres y los otros viven con mi familia. El más grande tiene 14 años, vive con una de mis tías, y el más chiquito tiene cinco años y vive con su abuela. Ellos viven ahí por varias circunstancias que tuve con el DIF”.

Ahora Gabriela trabaja en la madrugada en el servicio de limpia de la Ciudad de México y por las tardes va al Metro para hacer “barras”. Cuenta que desea tener una casa a través de un crédito del Instituto Nacional de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México.

"Mi meta y mi proyecto es sacar una vivienda para ellos, que no padezcan lo que yo ya padecí con ellos, de estar pisan do otras casas o renta. Sí, quiero regresar a vivir con él porque él también quiere, pero necesito buscar un lugar más amplio, porque ahorita es nada más, es un cuarto, pero ya me metí a trabajar para tener un lugar más amplio en donde puedan estar"

Lizzeth del Carmen Hernández Navarro, directora Ejecutiva de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF-CDMX, señaló que el número de menores de edad que laboran en el Metro bajó en un año de 752a 159, luego de implementar el programa Estrategia de Atención al Trabajo Infantil STC Metro-Vía Pública.

En entrevista, la procuradora informó que tras recorridos en el Metro y atención de denuncias ciudadanas se ha logrado detectar a 96 niñas, niños y adolescentes que no iban a la escuela, así como canalizarlos a programas de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes(Pilares), del Instituto de la Juventud (Injuve), o del DIF.

"Cuando los niños están bajo nuestro cuidado, se les tiene que garantizar todo lo que un niño tiene en una casa, alimento, vestido, escuela, salud, esparcimiento. Si el niño requiere atención especializada, como psicológica, psiquiátrica y médica especializada, nos tenemos que hacer cargo de llevarlos a sus citas de manera continua"

Hernández señaló que algunos de los menores de edad son traídos por personas del estado de Oaxaca o Chiapas para trabajar, por lo que les piden que comprueben la familiaridad con el menor. Y aceptó que eliminar completamente el trabajo infantil es complicado, ya que la mayoría de los que continúan laborando en el transporte son adolescentes que ya están acostumbrados a esa vida.

"Es grande la apuesta, si tú me dices, sería hablar y prometer algo que no podría cumplirte. Si es una cuestión de querer, sí, pero tenemos que trabajarlo todos, y sobre todo sensibilizarnos que a las niñas y niños no debemos de tenerlos expuestos en riesgos y esquemas por el simple hecho de que son niños, tienen que estar en otros espacios, tiene que ir a la escuela, tienen que salir, tienen que divertirse, por eso el mismo DIF genera estos esquemas de contacto para que ellos puedan ser inscritos y llevados, y cuidados en lo que sus padres puedan trabajar,y los apoyos básicos".