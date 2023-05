La elección de ser mamá | Joanna eligió ser madre y subrogar su vientre

En la Ciudad de México no está regulada la gestación subrogada, pero hay mujeres que alquilan su vientre por dinero o para ayudar a otras personas a ser padres, tal es el caso de Joanna, quien es madre de dos niños, y dio a luz a un bebé para ayudar a una pareja.

Joanna Daniela Álvarez Montoya, tiene 30 años de edad, es empleada en un restaurante, jugadora de básquetbol y trabaja en una escuela de este deporte, donde hace transmisiones de partidos para redes sociales. Sus hijos tienen 14 y ocho años, y hace un año fue dio a luz a un bebé luego de subrogar su vientre a una pareja que no podía tener hijos.

¨Puede interesarte: España aprueba el aborto y el cambio de sexo sin trabas desde los 16 años

Por contacto con una de sus amigas, y a su vez por una agencia dedicada a este tipo de prácticas, tuvo la posibilidad de ayudar a una mujer que quería ser mamá.

“Por parte de una amiga me enteré que otra de sus amigas necesitaba un apoyo para ser mamá, ya que ellos, los padres, no tenían las posibilidades de hacerlo y, ahora sí que buscaron otra manera de cumplir el sueño de ser papás. Me hablaron, contrataron una agencia, en la cual nos apoyamos para hacer esto de la mejor manera”, recuerda en entrevista con El Sol de México.

Para su familia no fue fácil aceptar que estuviera embarazada de un bebé que no sería suyo, pero con el tiempo comprendió la situación, no cuestionó su decisión. Sus hijos la felicitaron y respaldaron.

“Mis hijos también estaban muy contentos y ellos me apoyan 100 por ciento, de hecho, hicieron comentarios muy bonitos, que yo era una gran persona, que era una gran mamá, que me amaban por cumplir el sueño de algunas personas, que es tener un hijo”, recuerda.

Al ser cuestionada acerca de si volvería a rentar su vientre, sin dudarlo responde que sí. Los mismos padres a los que ayudó quieren darle a su bebé un hermano o hermana y Joanna aceptará.

“Me considero una gran persona por apoyar a alguien y una supermamá, porque he considerado que nunca he dejado mis responsabilidades que son mis hijos, los amo con toda mi alma. No me echaría para atrás nunca ni con mis hijos ni con este bebé”, asegura.

En entrevista con este diario, la abogada especialista en derechos sexuales y reproductivos, Ninde Molre, explicó que, como no existe una regulación sobre el tema en la Ciudad de México, como en otras entidades, las personas gestantes no cometen ninguna ilegalidad.

La especialista aclaró que quienes podrían caer en alguna irregularidad, podrían ser las agencias debido a que se desconoce el tipo de contratos que firman con los particulares.

"No hay ilegalidad, porque no hay regulación, estamos ante una laguna jurídica. El Estado, desde mi punto de vista, deja en estado de indefensión a las personas gestantes y a los futuros padres o madres.

"El contrato o acuerdo debería ser entre la gestante y los padres, pero ahí intervienen las agencias. No tenemos claridad en cómo manejan los contratos o si les llaman acuerdos. Sí podrían cometer ilícitos", detalló la también activista.

RETRASO EN LA CIUDAD

La gestación subrogada no tiene una regulación jurídica en la Ciudad de México, así que hay quienes la practican mediante un acuerdo regido bajo las disposiciones que marca el Derecho Civil para cualquier contrato.

Las compensaciones para las personas que deciden recibir un pago por esta acción varían de acuerdo con la agencia que las contrate, pues oscilan entre los 150 mil y 300 mil pesos.

En el Congreso de la Ciudad de México, los diputados abordan el tema, pero sin avances. Por ejemplo, una iniciativa fue reciclada de la Primera Legislatura por la diputada de Morena, Esperanza Villalobos, quien también está en la actual.

Otra propuesta para expedir la Ley de Maternidad Subrogada fue presentada por el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Jorge Gaviño.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Las iniciativas están en la Comisión de Salud, la cual no ha tenido ninguna mesa de trabajo o avance en su dictaminación.

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida, a nivel nacional sólo Tabasco y Sinaloa reconocen y tienen una regulación sobre la gestación subrogada.

Las personas gestantes subrogadas son aquellas que no tienen la intención de ejercer la maternidad. Con información de Jonathan CAstro