La seguridad es "nula”, acusan trabajadores de Fórum Buenavista tras suicidios

La plaza comercial Fórum Buenavista, en la alcaldía Cuauhtémoc, continúa operando sin medidas de prevención y sin personal de seguridad que vigile la zona del segundo piso, desde donde dos hombres se habrían lanzado, provocando su muerte apenas el sábado y lunes pasados.

Lucero, dependienta de una tienda ubicada frente a los barandales del segundo piso, pensaba que la mañana de ayer, los trabajadores de seguridad del centro comercial le indicarían nuevos protocolos ante los últimos sucesos, pero no fue así.

“Lo de ayer (lunes) fue muy feo. Todos en la plaza gritamos y vimos a la persona tirada. Y por lo mismo pensé que hoy habría más seguridad, que le dirían a la gente que no se recargue, que nos dirían algo a los que trabajamos y que estamos cerca de las escaleras y el elevador que es donde casi siempre la gente se avienta, pero no dijeron nada, todo está normal”, reprochó Lucero.

La joven narró a El Sol de México que el lunes, alrededor de las 15:00 horas, justo cuando la plaza estaba llena, se escucharon gritos en el segundo piso, como si alguien peleara, y al poco tiempo se oyó un golpe muy fuerte en la planta baja, justo frente al elevador y escaleras del acceso que están cerca de los torniquetes del Tren Suburbano.

“Se escuchó muy fuerte la caída de la persona y todo pasó muy rápido, la gente comenzó a gritar como loca, muchos corrimos a ver qué pasaba y ahí estaba tirado. Todavía estaba vivo. Lo peor es que la gente empezó a grabar y los que no estaban cerca corrieron para ver. Se tardó en actuar, porque mucha gente alcanzó a tomar videos y fotos de la persona. Ya después sólo cubrieron el cuerpo con cajas y esperaron a que se lo llevaran”, relató.

Pese a que desde 2017 suman al menos ocho casos similares, no existen medidas preventivas, lamentó otro dependiente de los stands de comida, quien prefirió no dar su nombre.

Empleados del lugar afirman que estos casos se reportan principalmente en el segundo piso / Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

“Me tocó escuchar los gritos y el golpe. Dicen que cayó del tercer nivel, pero no fue así, porque no lo vi. Fue del piso de abajo. El del fin de semana pasado no me tocó porque fue temprano, aún no abríamos. Pero aquí no hay seguridad, entre las 12:00 del día los de seguridad pasan a que firmemos un libro de que estamos viendo a sus custodios, pero yo no le pongo “Ok”, porque cuando los necesito nunca están. No cuidan, no previenen”, comentó el trabajador.

De acuerdo con Lucero, cuando entró a trabajar a la plaza, hace seis meses, sus compañeros le dijeron que intentara no asustarse, porque seguido había personas que decidían quitarse la vida saltando de los barandales.

“La seguridad aquí es nula, porque me han pasado varios incidentes y he buscado que me ayuden las personas de seguridad y nunca hay nadie. Hace cuatro meses se desmayó un señor de la tercera edad y llamamos a personal de enfermería y nadie llegó. Hace dos meses una señora se cayó por un mosaico roto en el suelo, y nadie los ayudó, ni se hicieron responsables”, lamentó.

La plaza, propiedad de GICSA Inmobiliaria, tiene contratadas tres empresas de seguridad: Protector Intercontinental, Sepsisa y Protexia 360.

En un recorrido, este diario constató que la zona donde ocurrieron estas caídas, así como el resto de la plaza, permanecieron abiertas al público sin ninguna indicación o cuidado extra.

Antes de estos hechos, el último caso reportado el 19 de agosto, la víctima fue un hombre que saltó del segundo piso. El 23 de febrero de 2023, una mujer saltó del segundo piso, mientras que el 21 de abril de ese mismo año, un hombre en aparente situación de calle también se arrojó.

A esos casos se suman el ocurrido el 4 octubre de 2021, cuando una joven de 15 años perdió la vida tras arrojarse; el del 17 de junio de 2018, cuando otro joven saltó y el 2 de septiembre de 2017, fecha en que un hombre saltó del tercer piso.

Este diario buscó una postura de la inmobiliaria para saber si implementarán acciones para frenar los suicidios en el lugar, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.