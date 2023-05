Líneas 8 y 12 del Metro, sin servicio por falla eléctrica

El servicio en las líneas 8 y 12 del Metro se encuentra momentáneamente detenido debido a revisión del suministro de energía eléctrica.

Usuarios de la L8, que va de Garibaldi a Constitución de 1917, reportan a través de redes que la pausa acumula más de media hora.

Sin luz y a la espera. Usuarios de la Línea 8 del Metro reportan que los convoys no han pasado y se fue la luz en la estación Salto del Agua.





Mientras que en el tramo abierto de la Línea 12 tampoco hay servicio por la misma causa.

Mientras que en el tramo abierto de la Línea 12 tampoco hay servicio por la misma causa.

Osea, está muy chido que haya conciertos y vengan artistas y la madre, pero prioridades, ¿no? La movilidad de los asistentes a esos magnos eventos. Así metro Ermita en la línea 12. Sin luz.

No hay servicio en la estación Ermita de la línea 12 del metro.





La pausa en la Línea 8 del Metro se debió, según el Sistema de Transporte Colectivo (STC), a “un disturbio externo” del suministro de energía en la Subestación Eléctrica del Cerro de la Estrella.

A través de Twitter informó que los trenes ya circulan, aunque los usuarios aún se quejan de la pausa en el servicio.

En estaciones como Salto del Agua y Constitución de 1917 el personal de vigilancia pidió a los usuarios buscar alternativas de transporte.

Usuarios de la Línea 8 del Metro han optado por tomar alternativas de transporte, luego de que se suspendiera el servicio sin previo aviso.

Toma precauciones y busca otras rutas si vas hacia la zona.





Ayer, el director del STC, Guillermo Calderón, informó que en la estación Iztacalco de la Línea 8 se habían cambiado 20 lámparas obsoletas por nuevas luminarias de luz led.

"Estaciones iluminadas mejoran las condiciones de seguridad al interior de la red. Seguimos trabajando", escribió en su cuenta de Twitter.

Esta mañana, en la estación Iztacalco de la Línea 8, trabajadores del Metro realizaron la sustitución de 20 lámparas obsoletas por nuevas luminarias de luz led. Estaciones iluminadas mejoran las condiciones de seguridad al interior de la red. Seguimos trabajando.