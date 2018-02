Mancera asegura que no hay cárteles en la ciudad

La Federación da seguimiento de investigación e inteligencia en la Ciudad de México solamente al narcomenudeo en Tláhuac, le dijo Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación, al jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

El mandatario local reveló ayer que platicó con el encargado de la política interior y que él le dio a conocer que no había otro punto de preocupación. Con esto volvió a insistir que en la capital del país no hay presencia de cárteles del crimen organizado.

Se refirió a la aparición de narcomantas supuestamente del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y dijo que el asunto se investiga, pero que desde hace dos años la Procuraduría General de la República (PGR) aclaró que no había presencia de ese grupo delictivo en la capital.

“Le pregunte a él (Navarrete) si había alguna otra preocupación, me dijo que no, que el único punto donde la Federación está en un esquema de inteligencia en temas de narcotráfico, en relación con narcomenudeo, es Tláhuac”, agregó .

CNS indaga

El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, indicó ayer en conferencia de prensa que no hay indicios de que el CJNG opere en la Ciudad de México, no obstante, advirtió que esto no implica que no se investigue.

“Tenemos claro que existe un grupo de la delincuencia organizada que actúa en Tláhuac, pero no tenemos señales de la presencia operativa del CJNG", dijo.

Expuso que buena parte de las personas que han sido detenidas tiene que ver con este grupo y de la detención de policías que pueden estar vinculados.

Tláhuac es el objetivo de operación del gabinete"

Miguel Ángel Mancera, Jefe de gobierno