Marcha 25N reclama un alto a la violencia digital, feminicidios y desapariciones

Más de mil mujeres y colectivas pidieron un alto a la violencia digital, feminicidios y desapariciones en la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Uno de los principales colectivos que encabezó la marcha fue la Asamblea Colectiva Justicia Digital IPN, conformada por alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes esperan lograr la primera sentencia por violencia digital reclamada bajo la Ley Olimpia.

La Asamblea anunció que mañana se manifestarán afuera del Reclusorio Oriente para exigir la sentencia condenatoria de Diego N, ex alumno acusado de alterar digitalmente fotografías íntimas de las estudiantes.

#tecnologia #juicio #mujeres #ipn ♬ sonido original - Noticias OEM @oemnoticias Alumnas del IPN realizan conferencia de prensa para anunciar que el próximo miércoles 27 de noviembre se realizará el primer juicio en el mundo donde se busca castigar el uso de la inteligencia Artificial para violentar la intimidad de las mujeres. 📹 Gloria López/El Sol de México #ia

Acompañadas de la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la ley que lleva su nombre, las estudiantes informaron que desde las 9:00 horas protestarán de manera pacífica, por lo que convocaron a las mujeres a unirse con poesía, música y cualquier expresión artística.

“Nos vamos a plantar desde las 9 de la mañana en el Reclusorio Oriente para esperar una sentencia condenatoria que puede llegar hasta 12 años de cárcel como máxima pena”, expresó Olimpia Coral.

La activista resaltó que también las alumnas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco han denunciado casos de fotografías que fueron alteradas con inteligencia artificial, por ello la importancia de que este tipo de violencia reciba una sentencia condenatoria.

🗣️Llega la marcha por el #25N a la Avenida Juárez, en su paso los colectivos piden justicia a la presidenta Claudia Sheinbaum por los casos de violencia contra las mujeres.



📹Nadya Murillo | El Sol de México pic.twitter.com/5VdZ0zzvYj — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 25, 2024

“Esta va ser la primer sentencia en el mundo del uso de la Inteligencia Artificial para alterar fotografías íntimas sexuales y con eso le hablamos a las compañías digitales, a los dueños del internet y al algoritmo artificial porque no pueden seguir haciéndose “guajes”, porque no pueden seguir pensando que la violencia digital no es real”, dijo Coral.

Durante la manifestación los cantos y carteles se centraron en reclamos como “Ni porno ni venganza, la ley Olimpia avanza”.

Distintas colectivas participaron en la marcha del 25N en CDMX. Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

Otras de las demandas fueron la falta de políticas públicas para mejorar las condiciones laborales, la carencia de servicios de salud, erradicación de feminicidios, desapariciones, violencia obstétrica, vicaria y todo tipo de violencia.

Las madres víctimas de feminicidios y sobrevivientes de violencia feminicida también ofrecieron conferencia de prensa para exigir al gobierno la reparición integral de daño en los casos de sus hijos y familiares.

Mujeres reclamaron en la marcha del 25N la falta de políticas públicas para prevenir la violencia de género. Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

“Nuestra lucha es por la justicia verdadera, una justicia que nos devuelva la dignidad y humanidad en este camino tan lleno de impunidad, rechazamos rotundamente los procedimientos abreviados, que solo buscan acortar el camino judicial y beneficiar a los imputados”, expresó una de las madres.

Este grupo demandó el reconocimiento público del daño por parte del Estado, justicia en los tribunales con sentencias ejemplares, garantías de no repetición, políticas públicas efectivas, un sistema de justicia que funcione para las víctimas, así como investigaciones a fondo. Reclamaron justicia para garantizar que ningún agresor pueda volver a dañar a ninguna mujer.

Familiares de víctimas de feminicidio y sobrevivientes reclamaron al Estado que garantice el acceso a la justicia y la reparición del daño. Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

“Estamos aquí porque queremos decirles al Estado mexicano y sus instituciones que no vamos a dejar de salir y tomar las calles, porque estamos agraviadas, porque no vamos a permitir ni una asesinada más, ni una desaparecida más, ni una mujer violentada, nos queremos vivas libres y sin miedo”, expresó Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlín, víctima de femincidio en la UNAM.