Marchan en CDMX por la visibilidad No Binaria

Respeto y reconocimiento a la identidades No Binarias, seguridad en espacios públicos y sanitarios neutros, fueron algunas de las demandas de la comunidad No Binaria.

Por primera vez en la Ciudad de México colectivos y organizaciones marcharon para reconocer y visibilizar los derechos de las personas No Binarias.

Alrededor de las 11:00 horas, la comunidad leyó su pliego petitorio, en el que exigieron la oportunidad de contar con un trabajo, y la capacitación y creación de un protocolo en el sector salud para que se reconozcan las identidades No Binarias.

Con la respresentativa bandera No Binaria, de los colores amarillo, violeta, negro y blanco, pidieron la implementación de un plan de educación sexual integral en todos los niveles escolares, sobre la identidad y expresión de género, y el respeto de nombres y pronombres elegidos del alumnado.

Solicitaron a las autoridades la creación de albergues para personas LGBTQI+ en situaciones de vulnerabilidad, así como respetar el tianguis disidente de la Glorieta de Insurgentes, un espacio que les da la oportunidad de contar con un trabajo.





“No no somos recononocides jurídicamente en todos lados, no se nos permite nuestro derecho a la identidad, y sin este derecho no podemos tener acceso a la educación, trabajo, vivienda digna y otros derechos”, señaló, Andras Yareth Hernández, coordinadora del colectivo de Resistencia No Binaria.





Foto: Ivonne Rodríguez | El Sol de México





“Somos personas No Binarias, eso significa que no nos identificamos con el sexo que nos asignado al nacer, no tenemos una identidad o apego hacia el binarismo hombre o mujer que se inventaron para clasificar a los seres humanos”, explicó Rhye Anand Rodríguez.





💛🤍💜🖤Por primera vez en la CDMX se lleva a cabo una marcha para visibilizar a las personas #nobinarias.

Rhye Anand Rodríguez comenta que sus principales demandas son respetar sus preferencias, aceptación laboral y fácil acceso al cambio de identidad.



📹 Gloria López pic.twitter.com/SWG04vYc2f — El Sol de México (@elsolde_mexico) July 15, 2023





Con consignas como “Ni hombre, ni mujer, soy más de lo que ves” y “Asi se ve la furia NB”, marcharon sobre avenida de la Reforma hasta llegar al Jardín Botánico de Chapultepec, en donde realizaron diversas actividades culturales.





Foto: Ivonne Rodríguez| El Sol de México

En la marcha participaron más 20 organizaciones de la diversidad, entre ellas, el “Bloque antifacista No Binarie”, quienes realizaron un recorrido distinto que concluyó en el tianguis disidente de Zona Rosa.