Memes, válvula de escape para ecatepec

NEZAHUALCÓYOTL, Méx.- "A veces me dan ganas de verte... luego me acuerdo que vives en Ecatepec y se me pasa". "En ocasiones siento feo por los niños de África, pero luego me acuerdo que vivo en Ecatepec y ellos han de sentir más feo por mí", y así siguen las frases en memes.



Ecatepec, ecatepunk, Ecate¡pum! y otras expresiones se usan para este municipio, uno de los más grandes del país marcado por el crecimiento urbano desmedido, la pobreza, la marginación y la violencia.

Ante ello, los memes se han convertido en un desahogo social, una válvula de escape del descontento de la población, sobre todo usada por la generación Millennians, que nació con las redes sociales y que se mueven con ellas como peces en el agua con un gran dominio de esa información, a la cual los gobiernos deben poner atención, ya que es un factor importante para medir las inconformidades de la ciudadanía.

Así lo definió la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, María del Rosario Campos Beltrán, quien indicó en entrevista exclusiva a El Sol de México que “cada vez los gobiernos están teniendo que ponerle más atención a los memes, porque están delimitando intenciones de voto, aceptación o rechazo de programas y políticas gubernamentales y, por supuesto, popularidad de líderes en puestos clave de gobierno”.

Un meme con una burla, sátira y crítica de un personaje de la vida política puede provocar casi hasta la renuncia de ese personaje, aseguró la especialista. En esta temporada electoral es un indicador de la intención del voto.

Es ahí donde se dicen esas verdades detrás de los debates de los candidatos a la Presidencia de la República, que no se dicen en los análisis políticos, pero la gente sí lo hace desde su propia crítica y perspectiva, desde su enojo o inconformidad y aparecen con inmediatez, explicó.

La exdirectora de Equidad y Género de la Secretaría de Desarrollo Social indicó que en el caso específico de Ecatepec, el municipio más poblado del país y con graves problemas sociales como la inseguridad, predominan memes de este tema como un reflejo del hartazgo social, es el último recurso que tiene la población para denunciar.

“A mí me ha tocado estar en Ecatepec, para dar clases o ponencias, también en Nezahualcóyotl, en la FES Aragón, próxima a Ecatepec, donde encontré operativos de patrullas por el grado de asaltos, incluso a los estudiantes, lo que provocó que autoridades como el mismo director administrativo subiera a los transportes a avisar que hay convenio para que el microbús o camioneta no haga parada desde la FES hasta el metro, porque se suben a asaltar a los estudiantes”.

María del Rosario Campos Beltrán es maestra en Sociología Política por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Terapia Gestalt por Integro A.C.

Esta forma de expresión se manifiesta como un reflejo del hartazgo social por la inseguridad que viven sus pobladores