Merino: “Hay incertidumbre en uso de recursos”

Mauricio Merino, exsubcomisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, quien dejó el cargo tras denunciar la opacidad en el manejo de los recursos, declaró que no hay información sobre cómo se usan los fondos, y por ende, no se puede asegurar que se estén desviando a las campañas políticas y tampoco hay certeza que no se esté haciendo.

En un estudio realizado en el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) arrojó que en la CdMx, ni en las demás zonas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre hay información sobre cómo se están usando los fondos para la reconstrucción.



Merino expuso que: “No hay coordinación entre estos fondos y nadie está coordinando este esfuerzo, no hay un fondo único, por lo tanto no hay planeación”.



Esta falta de coordinación genera que los damnificados no sepan a dónde ir, y es desesperante para ellos no tener una comunicación clara para saber exactamente lo que pueden esperar, agregó.



Se deben reglamentar los principios de eficacia, eficiencia, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas con los recursos, recomendaron los integrantes del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC).



La falta de transparencia lleva a un riesgo de captura de recursos y que los principales afectados no reciban el apoyo, coincidieron Jaime Hernández director ejecutivo del PIRC y Liliana Veloz, titular de la Red por la Rendición de Cuentas.



Indicaron que a cinco meses del sismo no existe una estrategia clara de reconstrucción y si se sigue así, se avanzará con acciones sin coherencia y sin focalizar una meta lo que generará gastos de recursos pero sin resultados.



Este otro problema es que los recursos para la reconstrucción están dispersos, y no hay una estrategia única de reconstrucción ni a nivel nacional y local.



Merino declaró que no regresará a la Comisión de la Reconstrucción. Respecto al nombramiento de los nuevos titulares mencionó que le preocupa quién los nombrará pues el proceso se torna difícil ante la aspiración del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera de separarse de su cargo para ir a buscar un escaño al Senado.