Metro dejó sin detectores de metales 8 estaciones con alta afluencia

El Metro de la Ciudad de México retiró los arcos detectores de metales y rayos X en al menos ocho estaciones de alta afluencia, constató El Sol de México en un recorrido.

Hasta 2020, el Sistema de Transporte Colectivo informó que de los 39 binomios, compuestos de arcos y dispositivos de rayos x, sólo estaban instalados 16 en igual número de estaciones. Los equipos fueron adquiridos entre 2010 y 2013 y costaron 23 millones y ocho millones 967 mil pesos, respectivamente.

Algunos se ubicaban en las estaciones Zócalo, específicamente en el acceso colindante a la Catedral; en Bellas Artes, en los torniquetes con dirección a Taxqueña; en Cuatro Caminos, en el único acceso de la estación, en Balderas, la cual reabrió sus puertas en septiembre de este año y en Universidad. En cuatro años, los equipos, que buscan prevenir la comisión de delitos, fueron retirados y su ausencia pasó desapercibida entre usuarios y trabajadores.

31.9 millones de pesos costaron los 39 equipos que fueron colocados en diversas estaciones

“Apenas ayer vi en las noticias lo de los arcos, pero aquí no he visto. Llevo un año limpiando la Línea dos, y sólo he visto los de Taxqueña, pero no sirve”, comentó Alonso, personal de limpieza del Metro.

Antes de 2020, desaparecieron los arcos y rayos x de Zapata, en el transbordo entre las líneas 12 y tres; en la estación Hidalgo de la línea tres, y Chabacano de la línea nueve y dos.

“En el transbordo de Zapata había uno, pero no lo usaban y lo quitaron. Fuera de eso ya no he visto en ninguna desde que paulatinamente los quitaron. Ya tiene bastante tiempo”, comentó Mauricio Sánchez, investigador de la UNAM, quien a diario usa el transbordo.

39 arcos detectores de metal y rayos x fueron adquiridos por el Metro entre los años 2010 y 2013

En 2020, el Metro reportó un arco ubicado en Observatorio; sin embargo, se desconoce su uso, ya que desde noviembre de 2023, la estación está cerrada por la remodelación paulatina de la Línea uno.

“En Hidalgo había uno hace mucho, en la salida que daba a la casa cultural Martí, me ponían muy nervioso en mis primeros años de universidad (en 2011), y pasaba mi mochila por ahí”, relató Axel Alonso, usuario de la Línea tres.

Aunado a ello, hay equipos abandonados, como los rayos X de la estación Taxqueña, pues uno de los policías que vigila la estación lo utiliza como escritorio. También es el caso de los dos rayos X y arco de seguridad en la estación Tepito, de la línea B, ubicados en los accesos con dirección a Ciudad Azteca, los cuales están arrumbados y delimitados con bandas de seguridad.

Foto: Dana Estrada / El Sol de México

“Interesante saber qué pasó con los detectores, porque no volvieron cuando inventaron que sabotearon el Metro con refacciones de lavadora. Por estos incidentes se incrementan regulaciones hasta que se nos olvida y volvemos al inicio”, reclamó Axel, usuario.

El Sol de México detectó que, actualmente funcionan los arcos instalados en Tacubaya de la Línea siete, San Lázaro, de la línea B; Garibaldi de la ocho, y Pino Suárez de la dos; sin embargo, son ignorados por los usuarios.

Gerardo, vendedor de un stand de telefonía ubicado frente al binomio de la estación Garibaldi, contó que del mes que lleva trabajando en el lugar, el detector siempre está prendido, pero sólo es usado por los policías.

Ayer, en esa estación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un operativo sorpresa con elementos del sector Pantera, quienes revisaron a los usuarios.

Esta acción, indicó el Metro, será parte de una estrategia para reforzar la seguridad en la red, luego de que el martes un sujeto atacó con un cuchillo a cuatro personas dentro Tacubaya.