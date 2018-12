Carteristas, el grave problema que recorre el Metrobús

De enero de este año al 13 de noviembre, el Metrobús acumuló 128 quejas por la presencia de carteristas en estaciones, principalmente en las estaciones Buenavista, de la línea 1, Indios Verdes y Nuevo León, en ambas líneas.

Estas quejas son vaciadas a través de atención de pasajeros y muchas de ellas no terminan en denuncia pues, según los reportes, llevan prisa o no se les brindó el apoyo que solicitaron. Buenavista acumula 10 quejas, tres de ellas por despojo con armas, Nuevo León tiene 12 en estaciones de ambas líneas y nueve en la terminal de Indios Verdes.

"Tomé el metrobus dirección Indios Verdes, donde al momento de abordar la unidad de la que no tengo el número por lo acontecido, unos sujetos me robaron dos celulares que traía conmigo y me los sacaron de mi bolsa al momento de abordar el camión", es la primera queja que registra el sistema de transporte con fecha 3 de enero en la estación Buenavista.

Ese mismo mes se registraron nueve quejas más en las estaciones Tepalcates, Poliforum, Perisur, Chilpancingo, Hospital General y Montevideo. Además 2 quejas en las que no se especificó la estación pero se detalló que hubo dos incidentes con arma blanca, según el registro proporcionado vía transparencia a El Sol de México.

Para febrero existieron 13 quejas de las cuales, tres ocurrieron en Buenavista, dos en Centro Scoop y el resto en Río Churubusco, La Piedad, Martín Carrera, Perisur , Indios Verdes, Colonia del Valle, Amores y un reporte sin estación.

En marzo fueron 15: Tres en Buenavista, dos en Indios Verdes, dos en Nuevo León y el resto en Río Santa Coleta, Revolución, Perisur, La Joya, Poliforum, CCH Oriente y El Caminero.

En abril 18 quejas: Tres en Nuevo León, dos en Chilpancingo, dos en Indios Verdes y el resto en Altavista, Centro Scoop, San Juan de Aragón, Santa Úrsula, Reforma, Manuel González y Martín Carrera.

En mayo se atendieron 10 quejas y además se aplicó el 18 de ese mes el operativo de la Secretaría de Seguridad Pública que formó parte de la campaña "Viajemos Seguros", que pide evitar el uso de gorras y lentes a bordo de las unidades. Ese mes las autoridades informaron que si un usuario porta alguna de estas prendas , se le pedirá que voltee hacia las cámaras para que su rostro quede registrado.

En junio sólo siete quejas y destaca que el día 27, el reporte se hizo en Balderas por la presencia de una pistola. "Ayer antes de abordar la unidad, dos tipos sospechosos uno de ellos con un golpe en la cara me asaltaron con una pistola, despojándome de mi celular, luego al llegar la unidad me hicieron que abordara rápidamente bajo amenaza de disparar".

En julio se dieron siete, todos con el mismo modus operandi en las estaciones La Joya, Reforma, Buenavista, Chilpancingo, Nuevo León, Etiopía y La Raza.

En agosto, 11 reportes: Dos, respectivamente en, Indios Verdes, El Chopo y San Juan de Aragón; el resto en Dr Vértiz, La Joya, Reforma, Iztacalco y Tepalcates.

CDMX

En septiembre nueve reportes: Dos en Nuevo León y el resto en: Etiopía, Polifórum, Buenavista, Río Frío, y Tres Culturas.

En octubre 19 incidentes: Tres en San Juan de Aragón, dos en Nuevo León, y el resto Rojo Gómez, Reforma, La Bombilla, Buenavista, Parque Hundido, Colonia del Valle e Indios Verdes. En la primera quincena de noviembre fueron siete quejas: Dos en San Juan de Aragón e Indios Verdes y las demás en Hospital General La Villa, Héroes de Nacozari y Martin Carrera.