Miguel Hidalgo busca que elección de jueces no impida consulta sobre presupuesto participativo

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, presentó una iniciativa de ley ante el Congreso de la CdMx, con la que busca evitar la cancelación del Presupuesto Participativo 2025, pues con la reforma judicial habría un impedimento legal para votar cómo se aplicará ese año, cuando será la elección de jueces y magistrados.

Actualmente, el artículo 25 de la Constitución local señala que cuando hay una jornada electoral en la ciudad no podrán realizarse otro tipo de ejercicios de participación ciudadana, a excepción de la consulta popular. Esto implica que el próximo año, habría una restricción constitucional para votar por el presupuesto.

La iniciativa promueve que en dicho artículo agreguen a la Consulta del Presupuesto Participativo como otra de las excepciones cuando haya una jornada electoral, en este caso la del poder judicial. Así esta consulta y la popular podrán realizarse en los próximos años cuando haya elecciones.

La propuesta también pretende modificar el artículo 120 de la Ley de Participación Ciudadana de la CdMx, para agregar que, si la consulta del presupuesto cae en año electoral, ésta se realice el mismo día de las votaciones.

Durante la presentación de la iniciativa, el alcalde manifestó su preocupación de que, so pretexto de las elecciones de jueces y magistrados, quiera cancelarse los presupuestos participativos que, en el caso de Miguel Hidalgo, es un monto de 100 millones de pesos.

Advirtió que defenderá el dinero de los ciudadanos, quienes además son los que deciden el uso que se le debe dar.

“Por eso es que ponemos la señal de alarma, no sólo criticamos sino hacemos una propuesta que va a beneficiar a toda la gente de Miguel Hidalgo y de la Ciudad de México, no tiene colores, vamos por las mismas causas que es mejorar las calles en nuestras colonias y barrios como lo hicimos nosotros”, dijo.

En Miguel Hidalgo, el presupuesto participativo asciende a 100 millones de pesos, informó el alcalde panista Mauricio Tabe

Aseveró que su propuesta no debería generar algún conflicto político, por lo que no habría razones para votar en contra; no obstante, hasta el momento no ha conversado con otros alcaldes sobre la posibilidad de compartir la propuesta, ya que, dijo, esto será trabajo de los diputados.

Andrés Atayde, coordinador del PAN en el Congreso local, expuso que los presupuestos participativos son una herramienta de participación y de gestión de la propia ciudad, donde los vecinos no sólo pueden proponer, sino también definir el destino del recurso público.

El diputado declaró que desde Acción Nacional harán trabajo de cabildeo con las demás fuerzas políticas, a fin de lograr consenso.