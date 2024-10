Motociclistas reciben menos multas en el Centro Histórico

En lo que va de este año, la Policía de Tránsito ha infraccionado en el Centro Histórico a siete mil 806 motociclitas, 45 por ciento menos en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo cual, según especialistas, responde a que el gobierno capitalino bajó la guardia en esa zona.

Roberto Remes, experto en movilidad y políticas públicas, consideró que las multas levantadas en el corazón de la ciudad no representan el número real de conductores que se saltan el reglamento de tránsito, además de que los operativos no han sido eficaces.

“No se alcanza a percibir la actuación de la autoridad en materia de tránsito. Las cifras que están presentando a la semana no representan el total de faltas a las normas en el Centro. ¿Cuántas motos ves sin casco?, ¿cuántas motos ves que circulan en la banqueta?, ¿cuántas motos ves que traen más de dos ocupantes?, etcétera. Es muy notorio, claramente no están actuando, las cifras no corresponden con lo que percibimos todos los días en el Centro”, reprochó el especialista.

Los agentes han infraccionado este año, en promedio, a 27 usuarios de motocicletas al día, mientras que entre enero y octubre pasado, el promedio fue de 50, al reportar 14 mil 259 multas, según los informes semanales de las mesas interinstitucionales del gobierno y seguridad del Centro Histórico.

“Sigue siendo poco, realmente las cifras siguen sin representar la perspectiva que hay de la movilidad de las motocicletas en el Centro. No se están haciendo operativos constantes y con un alto desempeño. Informan que los harán (las autoridades), constantemente hacen operativos pero los dejan, y las infracciones continúan por los mismos motivos, por no usar casco, por estacionarse en lugares prohibidos, etc.”, recalcó Remes.

Más del 55 por ciento de las multas, de acuerdo con los datos oficiales, es por estacionarse en lugares prohibidos, y en menor medida por viajar sin casco, sin tarjeta de circulación, sin placas, permiso vigente o sin licencia.

A fin de combatir este problema, en octubre de 2023, el gobierno local propuso la creación de estacionamientos para motocicletas a través del Plan Integral de Manejo del Centro Histórico, en el que se establece un periodo de cinco años para ordenar la movilidad de estos vehículos y evitar la congestión en el primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, dicha medida aún no se concreta.

Mientras eso ocurre, más del 50 por ciento de las quejas de los habitantes del perímetro A y B del Centro son por problemas de tránsito, lideradas por motocicletas estacionadas en banquetas, rampas para personas con discapacidad, carriles vehiculares o confinados, y ciclovías, detallan los informes.

Las calles más afectadas son Izazaga, Arcos de Belén, Juárez, 5 de Mayo, República de Brasil, República de Perú, Jesús María, 16 de Septiembre, Venustiano Carranza, Palmas, Monte de Piedad, San Antonio Abad, Isabel la Católica, República de El Salvador, Doctor Mora, Gante, Corregidora, República de Chile, Tacuba, San Jerónimo, 20 de Noviembre, El Carmen, Mesones, Donceles y Eje Central.

Esas vialidades encabezan las infracciones desde 2022, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Centro Histórico implementaron los Dispositivos Motocicletas, en los que infraccionaron a seis mil 288 motos y motonetas entre los meses de marzo y diciembre.

“Los operativos en contra de las motocicletas los hacen al antojo de alguien, cada cierto tiempo. No nos hacen partícipes de qué estamos haciendo mal, somos conscientes de que hay que cambiar la forma en que se cumplen las normas en la materia.

"Interrumpen los operativos, los olvidan, siguen sin crear conciencia en los usuarios de motos, sin saber qué están haciendo mal y por qué está mal. Se necesitan operativos efectivos en todo el Centro. La motocicleta es un vehículo muy flexible que cabe en muchos lados, y seguirá creciendo su presencia en el Centro”, sentenció Remes.

Apenas la semana pasada, tras el ataque en contra de Diana Sánchez Barrios, líder de comerciantes, en el que los agresores huyeron en motocicleta, la SSC implementó un nuevo operativo para revisar estas unidades en la zona.