Multas millonarias, mercancía perdida y horas de espera, el saldo del caos en la México-Querétaro

Las afectaciones en la circulación de la autopista México-Querétaro, reportadas desde el miércoles tras un accidente, representan pérdidas para los transportistas por penalizaciones y retrasos, todavía incuantificables.

“Un cliente que tenía contrato con la Comisión Federal de Electricidad se vio afectado. Nosotros le ayudamos con algunas máquinas de aquí de San Juan, eran grúas que venían de la Ciudad de México, iban a trabajar en el estado de Hidalgo, ya no llegaron a tiempo, se retrasó y tiene multas millonarias”

“Es una multa por no cumplir con los tiempos y acuerdos, en este caso, mi cliente tenía que llevar las máquinas que cambiarían cables de alta tensión y como es maquinaria especial y se programa la desconexión de energía, pues son tiempos que se tienen establecidos”, contó Francisco Leyva, coordinador de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas.

Sociedad Transportistas bloquearán autopistas este 28 de junio, ¿cuáles serán afectadas?

El miércoles a las 15:00 horas, el choque entre dos tractocamiones provocó el derrame de diésel en el kilómetro 95 de una de las rutas más importantes y el cierre total de la circulación en dirección a Querétaro y parcial a la CdMx por las labores de limpieza, ocasionando filas de vehículos de hasta 40 kilómetros.

Jesús Miguel Méndez, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos A.C., explicó que las pérdidas suelen ser superiores al millón de pesos, pues entre las cargas hay productos perecederos y materias primas que necesitan refrigeración.

“Estar varado por un accidente son muchos problemas, la pérdida de tiempo, la inseguridad. Al momento en que está parado un camión en las carreteras es presa fácil por la delincuencia, eso ya se volvió un cáncer a nivel nacional, el tercer punto, son las pérdidas millonarias porque las cargas llevan cita”, señaló.

Puede interesarte: A casi 48 horas, la México-Querétaro sigue con tráfico de más de 10 km

Ambos líderes del gremio coincidieron en que hasta el momento no se puede cuantificar el monto de las pérdidas que ha generado el cierre carretero, pero la información está en proceso de ser recopilada.

Ayer, otro accidente en el kilómetro 33 con dirección a la Ciudad de México ocasionó que el caos se extendiera a otras vialidades del Valle de México, como Periférico Norte, José López Portillo y Gustavo Baz.

Los retrasos alcanzaron a la línea 2 del Mexibús, a la altura de La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli, y otras rutas de transporte que conectan los municipios de Tepotzotlán, Tultitlán, Naucalpan y Coacalco.

A las 12:00 horas, Guadalupe, una estudiante de preparatoria, llevaba más de media hora caminando desde una comunidad de Tepotzotlán con dirección a Teoloyucan, ubicado en el valle de Cuautitlán, con la esperanza de llegar a sus clases y un examen previsto.

“Nos afecta mucho porque tenemos que ir caminando por lo que vé, pues no podemos tomar el transporte público”, comentó mientras apresuraba el paso para encontrar un camión que la llevara a la escuela.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Situación similar padeció Fernando Montoya, quien caminó dos horas a Teoloyucan, en busca de un transporte que lo llevara a la zona centro de Tultitlán. “Me comentaron en el trabajo que si puedo llegar pues adelante, si no no, pero al final del día es una falta y me van a descontar”, lamentó.

David Monroy fue otro de los afectados, pues estuvo varado en su vehículo desde las 9:00 de la mañana hasta las 13:00 horas y a pesar de que avisó en su trabajo sobre este percance le pidieron presentarse. Con información de Patricia Venegas / El Sol de Toluca