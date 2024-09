Nacen las cirutandas: chilangas organizan grupos para pagarse sus cirugías

A través de redes sociales, mujeres de entre 18 y 40 años se organizan para juntar dinero y realizarse procedimientos estéticos como lipotransferencias, lipoesculturas, bichectomías y rinoplastias.

Desde hace más de cuatro años esta tendencia ha cobrado fuerza en grupos de Facebook, donde se invita a las mujeres a participar.

“Oficialmente vamos a dar inicio con las tandas de cirugías plásticas con un súper cirujano plástico certificado y egresado del Hospital Central Militar, súper confiable, interesadas comenten para empezar a darles información”, dice una publicación de agosto pasado.

“A tunearnos se ha dicho. Sólo gente seria y responsable. Porque ustedes lo pidieron se abre tanda de cirugías plásticas. Se pone a sus órdenes su servidora u organizadora. Pagos cómodos de 2 mil y 2 mil 500 a la quincena”, se lee en otro mensaje.

Beatriz, quien pidió ser nombrada así para proteger su identidad, contó a El Sol de México que el año pasado entró, junto a 24 mujeres, a una cirutanda en la que aportaron 2 mil pesos a la semana durante seis meses para realizarse dos cirugías.

“Una de mis amigas fue la que me comentó de la tanda, ella conoce al cirujano y ella fue quien juntó a las 24 chicas. Yo agarré tres números de 2 mil pesos para hacerme la lipotransferencia y para ponerme implantes en los pechos.

“Es una tanda normal, como cualquier otra, sólo que funciona para que juntemos dinero y podamos hacernos nuestros arreglitos. Algunas chicas se realizan la rinoplastia, la bichectomía u otras cirugías”, agregó.

La joven de 25 años juntó más de 140 mil pesos para las dos intervenciones. Antes tuvo que practicarse varios estudios preoperatorios, como análisis de sangre, del hígado, riñón, electrocardiograma, entre otros.

“El doctor te hace un escaneo y ya de ahí te mandan hacer los exámenes para ver si estás bien o no, por ejemplo, a mí me pidieron que bajara el azúcar porque salí alta en eso, pero una de mis amigas salió con todo arriba y el doctor no se quiso arriesgar, le pidió que primero bajara de peso para ver si después podía ser candidata”, resaltó.

Beatriz obtuvo el número 23 de la tanda, por lo que durante ese tiempo se preparó para los procedimientos. Las recomendaciones del cirujano, detalló, fueron no consumir drogas ni bebidas alcohólicas, así como evitar comidas pesadas y medicamentos con salicilatos (aspirinas).

“La operación no fue dolorosa, pero la recuperación es un poco complicada porque debes seguir una dieta, tomar medicinas y realizarte masajes linfáticos aproximadamente tres meses. Esos se pagan aparte”, dijo.

La clínica donde la joven se operó está ubicada en la colonia Reforma Social, cerca de Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Como este, existe una gran variedad de centros en la CdMx; sin embargo, no todos cuentan con los permisos, licencias e higiene.

“Corroboré que la clínica contará con licencias y que el cirujano estuviera certificado ante el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, porque muchas veces los doctores no están certificados, por eso me dio seguridad, y hasta donde sé las 24 chicas que operó salieron bien igual que yo”, resaltó Beatriz.

En 2022, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) clausuró tres clínicas que operaban en la Ciudad de México y el Estado de México bajo el nombre Grupo D+G Aesthetics & MedSpa, S.A. de C.V, ya que el personal no contaba con acreditación académica para practicar cirugías plásticas con fines estéticos.

Uno de estos lugares se ubicaba en la Avenida Ejército Nacional, otra en la Avenida Insurgentes, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y una más en Mariquita Linda, en Nezahualcóyotl.

En tanto, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) de la CdMx informó, vía transparencia, que desde 2019 a la fecha ha clausurado cinco clínicas, las cuales se ubicaban en las alcaldías Iztapalapa, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Coyoacán.