NAIM, ocasión para la inversión al oriente de la CDMX: Alejandra Barrales

La candidata de la coalición Por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales Magdaleno, aseguró que lejos de ser un problema, la ubicación del Nuevo Aeropuerto de la capital del país es una oportunidad para generar inversión y empleo en “una de las zonas más pobres” de la ciudad.



Por fortuna para esta ciudad, expresó, el nuevo aeropuerto “está a unos pasos de la zona más pobre de nuestra ciudad; hablo de Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta, de toda esta zona que requiere de manera urgente empleo”.



En entrevista para Grupo Fórmula, indicó que lo que se requiere es capacitar y preparar a los jóvenes para que puedan captar todos los empleos que resulten de la inversión que se realice en esa terminal área del país.



“Tienen que formarse para estar listos, para captar todo esos empleos; es la inversión más grande que hayamos tenido de muchos años a la fecha y la Ciudad de México ya se tiene que estar preparando”, subrayó.



La abanderada de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano



(MC) afirmó que Iztapalapa, que está a unos pasos de lo que sería el nuevo aeropuerto internacional, tiene la posibilidad de dar un giro e impulsar el desarrollo económico, como se hizo en el Centro de la Ciudad de México.



“Esta zona frente a la Alameda donde era prácticamente una zona de indigentes, era una zona peligrosa y logramos darle un giro ubicando hoteles de primer nivel, restaurantes de primer nivel”, refirió .



Barrales Magdaleno se comprometió a que de llegar a la Jefatura de Gobierno, su gabinete no estaría integrado por familiares ni personas allegadas a ella, toda vez que eso no permitiría ofrecer resultados a los ciudadanos.



“Hay una gran ventaja en mi trayectoria, yo no tengo que hablar de lo que le prometo a la gente, yo puedo hablar de lo que he venido haciendo. Si tú revisas mi trayectoria jamás vas a encontrar a un familiar trabajando en mis equipos”, manifestó la aspirante.



Puntualizó que su objetivo en este aspecto es formar un buen equipo que no permita que haya afectos con quienes estarían bajo su mando, porque “si hay afecto ya no tienes mano dura, si hay afecto ya no tienes resultados”.