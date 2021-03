Necesario hacer cumplir leyes a favor de la mujer: Margarita Saldaña

Salir adelante, sobrevivir y poder mantener a una familia mediante el trabajo, no son acciones equitativas, reconoció Margarita Saldaña Hernández con una trayectoria de 39 años en el Partido Acción Nacional (PAN), quien consideró que no hay igualdad de oportunidad en la vida laboral para ellas.

Con el cargo de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, la panista que en el 2000 fue delegada de Azcapotzalco, aclaró: “no creo haber llegado de la noche a la mañana, de ninguna manera, es producto de una carrera constante”, a la vez convocó a las mujeres a ser fuertes, a echarse la mano y, no ver a los hombres como enemigos.

Sociedad El “ya chole” fue sacado de contexto, dice AMLO

En entrevista con LA PRENSA, la diputada presidenta del poder Legislativo local comentó que “las veces que me tocó perder fue porque no hice el esfuerzo, no me enfoqué bien o simple y sencillamente la otra persona tenía mejor estrategia o hizo un mejor trabajo para acceder al puesto o a la candidatura”.

Van contra violencia de género en Neza con células de mujeres

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el ocho de marzo, la política que ha sido dos veces representante popular en la Cámara de Diputados, lamentó que el marco regulatorio que las protege ni siquiera se pueda evaluar porque no se cumple.

▶️Morena no inhabilitará a Félix Salgado como candidato tras falta de pruebas en su contra

Yo no puedo decir que por ser mujer no obtuve algo, a lo mejor inclusive en alguna ocasión que no haya obtenido algo fue más porque no les gustaba mi estilo, mi forma de ser, porque quien iba compitiendo conmigo era mejor o cualquier otra situación, pero nunca sentí que se me hiciera a un lado por ser mujer

Desde la silla que ocupó en la sala de juntas de las oficinas de la bancada blanquiazul, en Plaza de la Constitución número 7, en el Centro Histórico, dijo que hace falta mucho más que un marco regulatorio.

Margarita Saldaña

Y en relación a lo anterior, señaló que llega una mujer a denunciar y no se le toma en cuenta, pide medidas cautelares para que no siga siendo víctima de su agresor y, no hay manera de que se le brinde apoyo, “entonces, bajo ese esquema, qué podemos esperar”.

La constituyente de la Ciudad de México, insistió que no hay forma de ayudar así a las mujeres. “Yo soy de la opinión de que primero deberíamos echar a andar plenamente ese marco legal y, una vez que esté, ver en dónde están las fallas, pero ni siquiera existe eso”, dijo.

Saldaña Hernández, con mucha disposición, dijo que algo que se debe hacer en favor de las mujeres, es pugnar porque se cumpla la ley, para que quien denuncie sea respetada y se solidaricen con ella, además de que se hagan las investigaciones correspondientes por si la persona señalada como presunto agresor, es realmente eso y merece que se le castigue.

El mensaje que le mandó a ellas es que “hay que ser fuertes, planear mucho qué queremos en la vida, asesorarnos, trabajar duro por esos ideales y agruparnos como mujeres, echarnos la mano entre nosotras, no ver en los hombres enemigos, sino el equipo que se necesita para salir adelante, no solamente en nuestros propósitos personales; ayudar a que muchas de esas barreras que existen todavía se puedan hacer a un lado”.

Sociedad Con protesta, feministas exigen orden de aprehensión contra Félix Salgado por violación

Cuestionada sobre cómo ha visto el trato a las mujeres por parte de los gobiernos federal y local, mencionó que en el caso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde la frase de “ya chole con el tema de las violaciones del senador Félix Salgado Macedonio”, que es lamentable, se muestra que hay muy poca empatía de parte de él con ellas y remató que lo dicho raya en la intolerancia total. Abundó que cada vez que surge un tema fuerte alrededor de los feminicidios, de derechos de mujeres, su reacción es la misma.

En la Ciudad de México veo un poco de mayor empatía, veo en puestos importantes a mujeres, como la Fiscal Ernestina Godoy, tenemos una Jefa de Gobierno, sin embargo veo de repente también un poco de querer caminar con bajo perfil, precisamente para no contradecir al Presidente de la República. No creo que sea bajo perfil la jefa de gobierno ni ninguna de ellas

Hizo alusión que la base del éxito está en trabajar y en fijarse metas, pero también de sacrificios y, más cuando se es mamá, en una sociedad que se ha deshumanizado mucho, con un crecimiento acelerado de feminicidios y la violencia contra la mujer, con todo y que se tienen leyes, las cuales más que endurecer se deben hacer cumplir.

Semblanza de Margarita Saldaña

Nació en la Ciudad de México. En la década en que tenía 18 años empezó en la política en las filas del PAN, partido al que ingresó en 1982 y por el que actualmente es diputada local.

Es licenciada en escultura por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), tiene estudios en derecho y, cursa la maestría en derecho constitucional.

Fue candidata por primera vez en 1991 y se desempeñó como secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 1994 a 1997.

Diputada de la Asamblea Legislativa de 1997 al 2000, con la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

En el 2000 fue elegida por tres años jefa delegacional en Azcapotzalco; resultó la mejor calificada de los 16 titulares de las demarcaciones territoriales.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Diputada federal plurinominal por primera vez de 2003 a 2006, en la LIX Legislatura.

En el gobierno que encabezó Felipe Calderón Hinojosa, del 2007 al 2009 fue titular de la delegación sur del IMSS en la capital del país.

Del 2009 al 2010 fungió como subdirectora regional de gerencia del Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica.

Presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, en la Legislatura LXII, del 2012 al 2015.

De 2016 a 2017 diputada constituyente de la Ciudad de México.













Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer

Amazon Music