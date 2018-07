Néstor Núñez rechaza militarizar el barrio de Tepito

Néstor Núñez, alcalde electo de Cuauhtémoc, reconoció el problema delincuencial que existe en la zona de Tepito, pero descartó la militarización de la zona, ya que, dijo, es mejor mantener un apoyo coordinado con la Federación y el gobierno capitalino.

Adelantó que se pondrá de acuerdo con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa, para que haya rotación de los elementos policiales, así como estar cambiando constantemente a los jefes de sector e incrementar los policías.

También expuso que su gobierno irá más allá de atender sólo el tema de seguridad, sino a generar mejor movilidad no motorizada, llevará el sistema Ecobici a zonas como Tlatelolco, Peralvillo, Santa María la Ribera y Guerrero.

El delegado actual ha estado solicitando que ingrese la Marina a Tepito, ¿cree que debería atacarse los problemas de inseguridad de esta forma?

No estoy a favor de la militarización de la Ciudad de México, creo que no es la mejor solución, ahora, también entiendo la circunstancia que está ocurriendo en la colonia Morelos, y hasta donde alcanzo a observar lo que ha planteado el actual delegado (Rodolfo Guadarrama) es un tema de intervención estratégica, no de patrullaje militarizado, creo que la intervención estratégica tiene sus pro, por ejemplo los vecinos de la colonia ya no quieren ir a denunciar, porque los propios vecinos te dicen que están coludidos con los criminales, entonces voy y los denuncio y ya me están esperando para decirme por qué fui a denunciar.

La intervención de la Marina no me parece mala propuesta, estoy en contra del patrullaje militarizado, y la intervención de fuerzas armadas, vamos a necesitar que llegue Claudia Sheinbaum (jefa de gobierno electa) para atender la problemática de seguridad en la ciudad.

Necesitamos las fuerzas federales, pero no armadas, necesitamos ponernos de acuerdo con Claudia en la rotación de policías, en los cambios del jefe de sector, en el acompañamiento de más elementos.

Nosotros como alcaldías tenemos muchas facultades en materia de prevención y ahí nos vamos a meter durísimo con el tema del deporte, cultura, luminarias, el acompañamiento de los vecinos para que interpongan denuncias.

¿La experiencia que trae cree que lo vaya a respaldar para administrar la alcaldía de acuerdo al número de habitantes y la demanda que significa?

Creo que la preparación y la formación académica que tengo, más la experiencia que he acumulado tanto del servicio público como de la administración federal, como mi paso por el Poder Legislativo federal y local son una buena combinación para lo que vamos a atender aquí en la Cuauhtémoc.

Se inició en la política por el apoyo del exdelegado de esta demarcación, ¿quién va a gobernar la alcaldía, Monreal o usted?

Yo no creo que digan que quien va a gobernar es Ricardo, primero porque Monreal va a tener mucho trabajo en el Senado, siempre ha sido muy respetuoso de las decisiones que he tomado, no se ha involucrado, siempre le he pedido consejos y seguramente lo seguiré haciendo de acuerdo a la experiencia que él tuvo como delegado, pero quien va a gobernar la Cuauhtémoc soy yo.

En el tema de comercios, históricamente el perímetro B de la ciudad ha sido una zona conflictiva, ¿cómo piensa atender este lugar?

Ahora con la nueva Constitución, el Centro Histórico va a tener una dinámica distinta, está quedando prácticamente como autoridad, no única pero sí preponderante la autoridad del Centro Histórico, habíamos muchas autoridades que podíamos tomar decisiones en el perímetro, ahora será la autoridad del Centro Histórico, y cobrará en materia de ordenamiento del comercio independiente ambulante en la vía pública mucha relevancia.

En el Plan de austeridad que van a implementar los gobiernos de Morena, ¿piensa a adelgazar la nómina?

Estamos viendo, nosotros estamos proponiendo un cambio de organigrama, yo creo que el funcionamiento que ha tenido la delegación Cuauhtémoc ya está rebasado conforme a las necesidades que se tienen.

Te pongo un ejemplo, Protección Civil sólo cuentas con dos personas ya nos recordó en el sismo del 19 de septiembre no es sólo no corro, no grito, por lo que necesitamos retomar este tema, y los de sustentabilidad, movilidad, gestión ambiental, en ese marco de hacer un organigrama vamos a buscar la posibilidad de generar ahorros.

En campaña prometió un proyecto para aprovechar el aceite de casa para generar biodiesel, ¿de qué trata?

Creemos que debemos tomar en la gobernanza este tipo de proyectos, no sólo la administración, nosotros en la delegación tenemos muchos establecimientos mercantiles y una cantidad extraordinaria de restaurantes que generan mucho desecho orgánico que se puede utilizar en diversas cosas.

Desde comedores comunitarios, reutilizar mucha comida que a veces se va quedando hasta la transformación de estos desechos orgánicos en combustibles.

¿Cómo atenderá a los damnificados del sismo?

Estamos preparando una gira que planteó Claudia Sheinbaum en agosto por la zona cero, y los edificios e inmuebles que tenemos detectados por un censo que hizo la delegación.

Prometió iluminar la ciudad con 70 mil luminarias, ¿será a través de recursos propios de la alcaldía?

Son recursos federales, ya los tenemos proyectado, es del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (Fais), es un fondo que ha venido aplicándose en la Cuauhtémoc durante los últimos años.