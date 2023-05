Sandra Cuevas niega tener relación con La Unión Tepito

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, aprovechó su comparecencia ante legisladores locales para denunciar que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, busca ligarla a ella o a su familia con La Unión-Tepito, lo cual rechazó categóricamente y manifestó su disposición a fin de que cualquier autoridad la investigue a ella o sus parientes.

En el Salón Heberto Castillo, aseguró que con ello la mandataria capitalina quiere hacerla a un lado de la titularidad de dicha demarcación y orquesta esta nueva línea discursiva, pero, advirtió, que jamás le van a encontrar cuentas en el banco o casas, “no van encontrar nada acorde a lo que he trabajado”.

Al final de su encuentro con los legisladores de las comisiones unidas de Administración Pública Local y la de Alcaldías y Límites Territoriales, la alcaldesa descartó tener relación con ese grupo delictivo, al cual los gobiernos de la cuarta transformación siguen sin detener. “Así que ¡cuidado Claudia con lo que quieras hacer! Conmigo no te metas, con mis hermanos no te metas, con mis sobrinos no te metas. Te lo he dicho una y otra vez, yo me defiendo y me sé defender sola”.

Culpó a la jefa de gobierno de usar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ese fin e insistió en que no le busque una relación con La Unión Tepito, “porque yo ni la conozco. A diferencia de la 4T, yo, Sandra Cuevas, no abrazó a los delincuentes, los enfrentó”.

La alcaldesa de Cuauhtémoc inició su comparecencia con la afirmación de que volvía a extender su mano a la jefa de gobierno local para lograr una coordinación institucional, a fin de solucionar las necesidades y preocupaciones de los vecinos.

Admitió que la demarcación tiene medio millón de habitantes, pero su población flotante es de seis millones de personas, que trabajan, estudian, realizan trámites y visitan sus plazas comerciales a la cual también hay que atender y por eso reclamó una coordinación institucional con el gobierno de la capital. “Lamentablemente, esta coordinación brilla por su ausencia” y un ejemplo de ello, señaló, es el abandono de las vías primarias que cruzan la demarcación y las cuales atiende por el bienestar de los ciudadanos

Ante los legisladores, reconoció que su alcaldía tiene este año un presupuesto de tres mil 500 millones de pesos, pero de esa cantidad el 65 por ciento es para servicios personales y otro 16.6 por ciento sirve a los servicios generales como policía, luz y asfalto, por lo que a Cuauhtémoc solamente le quedan 18.4 por ciento, unos 661 millones de pesos que los invierte en obras y otras acciones.

A las preguntas sobre la inseguridad imperante en la alcaldía, reviró que eso debe preocuparle más Claudia Sheinbaum y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque no es posible que en la demarcación donde vive el presidente la tengan abandonada.

También dio a conocer que no permitirá que la birrieria La Polar vuelva a dar servicio, a pesar de que el hijo de la víctima ya llegó a un acuerdo con los dueños de ese negocio y la misma suerte correrá “El Barecito”, ubicado en la Zona Rosa.

Martín Padilla, diputado del Partido Verde Ecologista de México le cuestionó por reducir los recursos a los programas sociales, lo cual la compareciente aceptó, pero explicó que ese dinero lo invierte en infraestructura para beneficio de los habitantes de la demarcación.

En otro tema polémico, la alcaldesa de Cuauhtémoc precisó que no hay una violación al derecho al trabajo de las personas que venden en la Plaza Rio de Janeiro y aseguró que continuará con el retiro del comercio ambulante ahí vende.

Sin referirse por su nombre, la alcaldesa habló de una funcionaria de la Secretaría de Gobierno que está al frente de las acciones contra los vendedores informales, a quienes presiona para que vayan a los mítines de la jefa de gobierno y es que la diputada priista Silvia Sánchez Barrios la cuestionó por esos operativos, pero le recordó que la responsable de los mismos “es tu amiga”.