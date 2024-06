"No fue el clima, fue un error humano": afirman damnificados en Cuautitlán

Edgar y Emelia son parte de los 2 mil damnificados que dejaron las inundaciones en el fraccionamiento Rancho San Blas, en Cuautitlán, Estado de México, según las estimaciones del Ayuntamiento. El primer piso de su casa, contaron, fue anegado por más de metro y medio de aguas negras, provocando que abandonaran su patrimonio.

Puede interesarte: Este viernes continuarán chubascos y granizo en municipios del Edomex: Conagua

La pareja, originaria de Naranjos, Veracruz, llegó a vivir a este lugar, debido a las ofertas laborales y huyendo de los huracanes e inundaciones que son usuales en su comunidad. Una de las primeras tragedias que vivió Edgar, cuando era niño, ocurrió en 1988 con el huracán Gilberto que inundó su casa.

“Se podría decir que ya estamos acostumbrados y sabíamos qué hacer. Conocemos cómo se ve el agua cuando algo no está bien. Pero aquí, no fue un error del clima, fue un error humano, porque aquí no debería existir ninguno de estos problemas. No es lo mismo Veracruz, que una zona así de urbanizada y lejos del mar”, explicó.

Valle de México Vecinos de Los Héroes, en Chalco, denuncian retrasos en labores de limpieza

Emelia relató que la lluvia comenzó alrededor de las 15:00 horas del jueves; sin embargo, el flujo se entorpeció y comenzó a estancarse. Una hora después el agua comenzó a filtrarse en su casa, ubicada en la cerrada de Rancho Peñuelas, justo a un lado del Río Chiquito, el causante de la inundación.

Desde ese momento comenzaron a subir la mayoría de objetos de valor al segundo piso, rescatando casi todas sus pertenencias. En cuestión de 40 minutos, la casa de la pareja quedó inundada con metro y medio de aguas residuales, por lo que se refugiaron en la casa de una tía, ubicada a 10 minutos de la zona cero.

“Nos salvó nuestra experiencia. Lastimosamente nuestros vecinos no tuvieron la misma suerte. Ahora es esperar a que las calles sean drenadas y limpiadas, y nosotros deberemos desinfectar todo. La verdad es que nos fue bien en comparación con los demás que nunca habían vivido algo así”, consideró Emelia.

Perla, habitante de la misma cerrada, no tuvo la misma suerte. Ella y su hija salen a trabajar todo el día y regresan entre las 20:00 y 23:00 horas dejando a sus dos nietas solas. La mujer ya no pudo ingresar a su vivienda, pero su hija se las ingenió para cruzar las 10 cuadras inundadas y ver a sus hijas.

“Fue algo horrible. Yo no sabía nada, y de pronto mi hija me habló y me dijo que mejor no llegara, que no iba a poder entrar, que todo estaba inundado. Ella como pudo fue por sus hijas, y se quedaron ahí, atrapadas”, señaló Perla.

La mujer se quedó en el albergue que el Ayuntamiento instaló la misma noche del jueves en la Casa de Día del Adulto Mayor, mientras su familia fue rescatada pasadas las 18:00 horas, ya que el agua les llegaba arriba del cuello, pues su estatura no rebasa los 1.60 metros.

“Siento mucha tristeza. Estamos bien, y eso es lo más importante, pero perdimos comedor, sala, cocina, muchas cosas que cuestan dinero y que no podemos comprar de un día a otro”, reconoció Perla.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Un panorama similar fue el de Erick Zarate, quien lleva viviendo 22 años en el fraccionamiento, el cual nunca se había inundado.

“Comenzó a llover fuerte, pero nada que nos preocupara. Así pasa en estas fechas. Lo normal era que se estancara un poco el agua en la calle y conforme pasaba el tiempo se iba, pero esta vez no fue así. Comenzó a subir muy rápido y de la nada mi moto, que la tenía afuera