No solo venden armas en Cdmx, también las rentan, advierten

En la zona metropolitana se puede conseguir casi cualquier tipo de arma de fuego y municiones ilegales, nuevas y usadas, en venta y hasta en renta, en un flujo que va y viene entre el Estado de México y la capital del país.

Por 100 pesos al día se puede alquilar un arma calibre .22 o .25, entre más sofisticada es el arma su valor aumenta, los cartuchos se pueden adquirir a 'granel', entre 10 y 50 pesos dependiendo del calibre, y a su venta va de los 500 a los 40 mil pesos.

Fuentes anónimas de la policía ministerial, así como un joven que se dedica al robo, relataron cómo fluye el armamento en esta zona y que, ahora, ante la facilidad de tener una por la vía ilegal, se pueden hasta rentar, aunque esta modalidad la usan quienes buscan perpetrar un asalto a negocio o a transeúnte, por lo que regularmente no se buscan calibres altos.

“No es difícil comprar una pistola y hasta un rifle de asalto R15, si se tiene el contacto necesario, eso facilita todo”, refirió a El Sol de México Dereck,quien se dedica al robo por asalto y la venta de droga al menudeo en Tultitlán, quien fue contactado a través de chavos banda. Las armas, explicó, llegan principalmente al mercado de Tepito, ahí se compran.

"Llegas y pides por calibre, pero necesitas ir con alguien que conozca o no te venden”. Afirmó que se puede conseguir desde una pistola calibre .22 hasta una AK-47, también armas usadas, en menor número, en los mercados de El Salado en Iztapalapa; en el mercado de San Felipe de Jesús, en la colonia Doctores, en la unidad Tlatelolco, en la Morelos y en la Guerrero. En el Estado de México también existen estos “puntos” de venta que son casas particulares en Zomeyucan, Naucalpan; en Cebadales, Cuautitlán; en Infonavit Norte, Cuautitlán Izcalli; en Tultepec y Tultitlán. “Pero aquí no te puedo decir dónde ni llevarte, si quieres una yo te la traigo pero no puedes ir, nos quemamos los dos neta pareces tira”, dijo El Dereck.

En los puntos coincidió un elemento de la Policía Ministerial mexiquense, quien explicó que las .9 milímetros son buscadas por la delincuencia organizada, extorsionadores, vendedores de droga al mayoreo, secuestradores y algunos asaltantes a cuentahabientes.

El policía dijo que los Cuernos de Chivo (AK-47) ya casi no se usan, tampoco las subametralladoras Uzi, lo más común son pistolas calibre .22 y .25 que se compran por 500 pesos en Tepito, aunque la mayoría está en mal estado. Con esas armas se suben a asaltar camiones y tiendas como Elecktra y Coppel.

Los precios varían, dijo el uniformado, una 9milímetros usada vale unos siete mil pesos; nueva, en estuche con dos cargadores y una caja de tiros marca Glock, fue ofrecida en 15 mil pesos; otra calibre .380 en 12 mil; un R15 usado en 18 mil y uno nuevo en 28 mil pesos.

Las balas se pueden comprar sueltas, desde 10 pesos cada una en calibre .22 y .25; hasta 50 pesos las .9 mm y .223, un caja de cartuchos cuesta entre 800 y mil pesos, pero también se rentan armas viejas en 100 pesos el día, todo depende de la "herramienta solicitada.