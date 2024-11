Nochebuenas sanas adornan la CDMX

"La familia Barrera, que desde hace más de 20 años se especializa en la producción de Nochebuena en Xochimilco, está lista para comercializar aproximadamente 17 mil plantas, a pesar de las lluvias que inundaron uno de sus viveros hace más de dos meses.

Desde septiembre, los productores implementaron un plan de rescate, a través de tratamientos con fungicidas, para salvar esta flor de temporada que comienza a cultivarse pasando las fiestas patrias y que se vende entre los 25 y 90 pesos dependiendo su tamaño.

“Todo lo que está en venta es lo que está sano, no lleva plagas, no lleva enfermedades y alcanzó la calidad para venderse, eso se queda en el precio de este año”, explicó el ingeniero agrónomo, Víctor Peralta, quien lleva más de cinco años trabajando en el lugar.

De acuerdo con Peralta, el rescate consistió en un control fitosanitario que se aplica durante el riego. “Es un fungicida, como preventivo o curativo, para evitar que siga creciendo la enfermedad y afectando la raíz”, señaló.

“Hay productos que valen dos mil 500 pesos el litro y que tienes que ponerle cuatro litros por cada mil plantas, entonces hay veces que aplicas un tratamiento que vale entre 10 mil y 15 mil por semana, ahora multipliquemos las cuatro semanas por las nueve semanas”, subrayó.

En esos meses, Víctor y los dueños del vivero, Luis Antonio Barrera Nieto y sus dos hijos, se dedicaron a fertilizar las plantas, por lo que tuvieron que realizar una inversión extra.

Y aunque alrededor del 15 por ciento de su producción no se salvó, buscan la manera de aprovechar el próximo año las plantas que no crecieron y no se pigmentaron adecuadamente.

“No podemos vender una planta enferma porque la gente se va quedar con una mala experiencia, entonces esas ya no van estar a la venta, no se va a vender más barato (...) Las vamos a dejar para el siguiente año, las vamos a podar, se les va a dar tratamiento y muy posiblemente de esas armemos macetones.”, explicó el experto.

“Este vivero perdió más de 20 mil pesos, pero hay viveros que perdieron todo porque la planta se quedó tres días bajo el agua del canal, un día inundada la planta ya no sirve, ya no siguieron porque todo se quedó bajo el agua”, agregó.

De acuerdo con el ingeniero, una producción de Nochebuena de 10 mil plantas requiere entre 100 y 150 mil pesos de inversión, de los cuales se tiene que sacar ganancia, pagar a los trabajadores e invertir para los fungicidas, por lo que las pérdidas afectaron a la familia, que espera recuperarse el otro año.

“Si tu pierdes el 10 por ciento son 15 mil pesos, de ese porcentaje tienes que recuperar una ganancia y algo que te termine reinvertir el siguiente año. El 30 por ciento se va para los trabajadores, para la mano de obra que es lo más caro porque aquí no hay máquinas, aquí todo es a mano”, señaló.

En este vivero, el cultivo de flores de temporada los mantiene ocupados todo el año, al igual que a otros productores del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, donde el 90 por ciento de las actividades económicas corresponden a la agricultura, propiamente a la producción de flores.

“Todo el año proveemos flores para cada una de las temporadas. Abrimos el año con el 14 de febrero, pasamos a primavera, 10 de mayo, fiestas patronales entre agosto y junio y de ahí empezamos a tener un lapso de descanso para iniciar con el cierre del año que es lo más pesado.

“Inmediatamente terminando las fiestas patrias empieza el cultivo de cempasúchil y Nochebuena y todo eso se produce aquí”, señaló el productor.

En estos procesos, Víctor resaltó el involucramiento de las nuevas generaciones, que han tenido que aprender a lidiar con los problemas que se presentan cada año, como lo fueron las lluvias que también provocaron pérdidas en su producción de Cempasúchil.

“(Los hijos) a partir de la pandemia empezaron a ver que el negocio de su papá requería apoyo, y se empezaron a acercar con su papá y ellos a la par, me permitieron acercarme. Desde ese entonces vienen aprendiendo cada año, problema tras problema, batallando con estos obstáculos que van apareciendo. Se hacen cargo ya del invernadero, son tres invernaderos cada uno dirigido por cada uno de ellos”, detalló.

Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo del negocio de los Barrera. “En Xochimilco está pasando un fenómeno social en la agricultura que es el relevo generacional, los hijos están tomando ahora las batutas de las parcelas. Desde la pandemia, hubo padres que desafortunadamente fallecieron y los hijos tomaron las batutas”.