Norma Patricia denunció por acoso y amenazas, víctima de feminicidio en Iztapalapa

Norma Patricia, enfermera de profesión, fue asesinada el pasado 11 de junio al salir de su casa, en la alcaldía Iztapalapa, cuando se dirigía a su trabajo. La joven murió, tras ser ser abordada por un hombre, que le disparó a quemarropa en distintas ocasiones. Norma, ya había denunciado previamente, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que estaba siendo acosada por un médico cirujano plástico.

La joven asesinada, había puesto una demanda también contra el médico José Humberto Cuéllar Ferrara, debido a que le realizó una lipoescultura de forma negligente, que le causó daños a su salud.

Posterior a la primera denuncia y a pesar de distintas demandas, el cirujano continuo con agresiones continuas que se convirtieron en amenazas, hoy Norma Patricia es una victima más de la violencia contra las mujeres que aqueja al país.

Las primeras denuncias

Fue en el año 2022, cuando Norma Patricia trabajaba como enfermera en la clínica BD Sculpt Surgery, y acordó con el médico José Humberto Cuéllar que le realizara una lipoescultura, en junio de ese año se llevó a cabo la cirugía pero los resultados para la joven fueron negativos, ya que tuvo varios problemas de salud.

Por si fuera poco, el médico comenzó a acosar sexualmente a Norma Patricia, por lo cual ella lo denunció por ese acoso y por la mala cirugía que le practicó.

La joven solicitó en su demanda, el cirujano le pagara una indemnización de más de seis millones de pesos, debido a las graves lesiones que padeció la joven a causa del procedimiento quirúrgico.

Comenzó el hostigamiento

A raíz de la demanda de Norma Patricia, José Humberto Cuéllar comenzó a hostigar y a amedrentar a la joven, para que retirara las denuncias y según él, no dañara su prestigio médico. No obstante, Norma no dio marcha atrás y continuó con el proceso legal.

Sin embargo, las denuncias no fueron suficientes para protegerla, ya que la joven fue asesinada de un disparo en la cabeza a solo 300 metros de su casa, en plena vía pública. Actualmente, su familia exige que se investigue al doctor José Humberto Cuéllar Ferrara.

Cabe resaltar que el médico ya contaba con antecedentes previos al caso de Norma, dado que, en marzo de 2024, un juez dictó un auto de formal prisión contra el médico José Humberto Cuéllar, pero solo pasó una noche tras las rejas, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, pues al día siguiente, otro juez, José Luis Palacios Fernández, emitió un auto de no vinculación a proceso contra el médico, por lo que quedó en libertad.

Asesinato de Norma

A pesar de las denuncias presentadas por la joven ante la FGJCDMX, Norma Patricia fue asesinada el pasado martes 11 de junio, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia San Ignacio, en la alcaldía Iztapalapa.

La joven salió cerca de las 6 de la mañana de su casa con rumbo a su trabajo, en el Hospital de Nutrición, cuando un sujeto la abordó, sacó un arma de fuego y disparo contra ellas en varias ocasiones.

De acuerdo con informes de la FGJCDMX, el agresor escapó a bordo de un auto compacto, el cual encontraron horas más tarde, pero no pudieron detener al presunto agresor.

Por el momento, hay una persona detenida por el caso de Norma Patricia, sin embargo, no han declarado que sea culpable. Hasta el momento las autoridades investigan si las amenazas del médico José Humberto Cuéllar Ferrara están relacionadas con el asesinato de la joven.

SSPC investigará el caso como feminicidio

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llevada a cabo este jueves 13 de junio, desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, que se investigará el caso como feminicidio, y que trabajan arduamente sobre todos los indicios para esclarecer el móvil del crimen y capturar al responsable.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que dará órdenes para investigar el caso y se colabore con autoridades federales para esclarecer el caso.

