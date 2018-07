“Nos quieren dejar empresas fantasmas”, denuncia alcalde electo de Ecatepec

Malos manejos y vicios de gobierno dejarán una quiebra financiera para el municipio mexiquense de Ecatepec, con cerca de cuatro mil millones de adeudos, por lo que se auditará con lupa a la administración saliente que deja, además, una población sin agua, sin seguridad y sin crecimiento.

Así lo dio a conocer en entrevista con El Sol de Méxicoel alcalde electo Fernando Vilchis, quien destacó que no permitirá que le hereden un gobierno en quiebra que afecte la respuesta social que su gobierno dará a la población, para lo cual pedirá al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) que acompañe todos los actos de entrega recepción y una auditoría a fondo.

Aseguró que sumado a la deuda de casi cuatro mil millones que le pretenden heredar y que ahogaría su trabajo, está enterado de que pretenden dejar múltiples irregularidades financieras de parte del gobierno saliente del Indalecio Ríos Velázquez, quien, dijo, está atemorizado por las cuentas que tendrá que entregar.

“El presupuesto se me va a hacer nada. Polvorón.

Me va a servir sólo para pagar capital e intereses y eso es peligroso para enfrentar el reto que nosotros tenemos en el municipio”.

Explicó que hay cinco deudas principales: Consumo de energía eléctrica, que es amplia considerada en unos mil millones de pesos, la deuda de Eruviel Ávila a 20 años de que en la actualidad es de unos 700 millones de pesos y en la que se abona directamente a intereses es decir como ejemplo de cada 50 pesos que se pagan cinco son a capital y 45 a intereses según reestructuraron; laudos laborales que son de más de 450 millones de pesos que los trabajadores han venido exigiendo y que las administraciones han hecho la cultura del no pago, que ha permitido por omisiones de pasadas administraciones que deudas de 100 mil pesos crecieran a un millón y medio por un solo trabajador; se suma la deuda de los proveedores que crece por el no pago y que es de aproximadamente a 600 millones de pesos y la deuda de agua que suma aproximados mil cien millones de pesos aproximados.

“Haysubejercicios injustificados que tampoco aceptaré, de hecho no voy a aceptar cosas que no estén plenamente justificadas, por eso pido al OSFEM que actué conforme a derecho que nos esté acompañando durante toda la entrega recepción”, aseveró.

“También solicitaré preauditorías y haré un exhorto al gobernador Alfredo del Mazo para que el gobierno saliente de su partido y su propio gobierno se conduzcan con la mayor transparencia posible para que no haya diferencias con él por su expresidente municipal”, que, dijo, estar enterado de que “nos quieren dejar empresas fantasma”.

Descartó que vaya a llegar a la presidencia municipal a cortar cuellos, sino que busca que se haga lo correcto, pues tras las irregularidades sabidas se deben tomar las precauciones y no permitir acciones tendenciosas para simular que no hay tales desfalcos.

Fernando Vilchis insistió en que el municipio más poblado del país requiere partir de un tema presupuestal sano. “Yo ya tuve un platica con el diputado electo Maurilio Hernández González, que posiblemente será el coordinador de nuestros diputados de Morena, para que me apoye, yo ya le di un esquema de lo que se requiere para revisar el tema de los adeudos y la próxima semana voy al OSFEM porque necesito estar coordinado con ellos para auditar bien”.

De igual manera, indicó, que el equipo de transición saldrá a trabajar calle por calle para tomar medidas, subir drones y sacar fotografías aéreas, coordenadas, e incluso se solicitará el apoyo de notarios de ser necesario. “Ellos necesitan saber que este gobierno requiere de información real porque los compromisos sociales que tenemos nos llevan a movilizarnos muy fuerte con la población, nosotros ya llevamos un 60% de revisión de financiamientos sobre las necesidades de mi administración dijo.

RECORTE

Basado en esos adeudos y necesidades actuales, el alcalde electo indicó que tendrá que comprimir áreas de la administración municipal, eficientar todas. Otras pueden desaparecer si realmente no le funcionan a nadie, ahora el trabajo de tres personas lo va a tener que hacer una.

“No permitiré que Indalecio Ríos me quiera heredar su estructura política y operativa, sólo quienes realmente sean funcionales a la ciudadanía permanecerán, para ello estamos trabajando con abogados sindicalistas y laborales para saber en qué momento y cómo podremos interponer el tema de no permitir que también nos hereden su mala estructura”.

Y quienes trabajen en el gobierno se someterán a una línea de límite de cero corrupción que nadie podrá rebasar.

EQUIPO

Indicó que en este momento no tiene listo su el gabinete, será después de septiembre cuando dé a conocer algunos nombres y que deberán hacer un arduo trabajo, "ya que el verdadero triunfo no es haber ganado esta elección, es hacer un trabajo de gobierno que haga que el movimiento Morena repita la siguiente administración, más aun cuando en tres años la elección ya no va a tener un reflector nacional si no que va a ser un verdadero choque de estructuras donde la ciudadanía si ve una verdadera transformación ya no va a querer regresar a lo anterior”.