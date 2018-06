Obra del Tren México-Toluca concluirá a más tardar en 2019: AMLO

Toluca, Estado de México.- El candidato a la presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador ofreció terminar el tren México- Toluca en caso de que la actual administración no la concluya, pues advirtió que se le ha invertido dinero del pueblo y debe terminarse.

Durante su visita a la capital mexiquense dijo que si este gobierno no termina con esa obra, él lo hará en el 2019 y también dejó claro que no piensa reelegirse, pues afirmó que cree en el sufragio efectivo, no reelección.

Afirmó que a mitad del sexenio, en las elecciones intermedias habrá una consulta para preguntar a la gente si desea que el presidente se mantenga. Confió en que la población votará por el sí y aprovechó para mencionar que su gobierno solo durará seis años. “También lo aclaro porque soy partidario del sufragio efectivo no reelección”.

Acompañado por figuras nacionales, como su dirigente nacional, Yeidkol Polevnsky, Manuel Espino, candidatos locales del valle de Toluca, la dirigencia estatal y los candidatos al Senado pidió no pelear, votar en las cinco boletas por la coalición y ofreció terminar con la corrupción.

Entre gritos de apoyo de la gente que lo esperó por más de una hora, pues su llegada se retrasó por un accidente en la Marquesa, se comprometió a regresar a Toluca y pidió votar por todos los candidatos de la coalición. su visita fue tersa, sin críticas al gobierno estatal.