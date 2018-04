Para abatir la inseguridad se requiere creación de empleos: Lorena Osornio

Lorena Osornio Elizondo rompe esquemas. Su lucha social, animada por padecer las necesidades en carne propia o conocerla de sus cercanos, la ha llevado a prepararse e interceder por una sociedad a la que ella ve en el abandono gubernamental. El mismo empuje la ha llevado a crear una asociación para apoyar a quien lo requiera, por ejemplo, al venderles la tortilla a 10 pesos, fomentar granjas cunícolas y, desde luego, pelear por cargos públicos que sean, según ha insistido, verdaderamente ciudadanos.

Su apuesta es clara: capacitación y creación de empresas locales sin tantos trámites, así como abatir la corrupción y la impunidad para crear un círculo virtuoso.

El problema del agua es fácil de resolver, dice en entrevista para El Sol de México, asegura y para abatir la inseguridad no se requiere de miles de cámaras si no, nuevamente, de creación de empleos que no den la alternativa a la criminalidad.

La primera candidata independiente a la Jefatura de Gobierno, que entre sus lecturas favoritas está 100 años de soledad, que gusta de las enchiladas verdes caseras y que encuentra su lugar favorito en la plaza de Santo Domingo, se asume como la opción verdaderamente ciudadana.

¿Cómo llegó a la candidatura independiente a jefa de Gobierno?

Esta es mi tercera participación como candidata independiente. Primero fui candidata para jefa delegacional en Cuauhtémoc y la segunda vez fue para la Constituyente. ¿Qué es lo que llevo a esto Lorena Osornio o Lore Osornio, como mucha gente nos va a conocer?, es ese hartazgo, es esa falta de compromiso que tienen las autoridades con nosotros los ciudadanos, esas promesas incumplidas, ese abuso de poder que han tenido muchas personas en sus puestos políticos o cuando están en gobierno. Nosotros como independientes, el compromiso es con la ciudadanía, con cada uno de los vecinos que vive en esta gran urbe tan bonita y que desafortunadamente los políticos de siempre han buscado beneficio propio no el beneficio de la ciudadanía.

¿Cómo impulsará la inversión para el desarrollo de una ciudad más moderna?

Tenemos investigadores con quienes estamos trabajando para crear nuevas infraestructuras. Lo que vemos en nuestra Ciudad de México y lo que nos indican nuestros vecinos, es que el gobierno en lugar de apoyar para que haya nuevas empresas... no lo hacen. Hay una situación de corrupción y de abuso y no nada más del mismo gobierno.

Mi trabajo es tener una ciudad sustentable económicamente fuerte y vigorosa.

En resumen, lo que los empresarios necesitan es no tener corrupción ni impunidad en esta ciudad y tener una seguridad real.

Se tiene que atender a la microempresa y acercarse a ellos para ayudarlos, porque las macroempresas tienen la infraestructura para dar solución a sus problemas, pero hay que escuchar a los microempresarios y saber qué tipo de corrupción viven ellos.

Hay altos costos en licencia, cuando en realidad sabemos que el costo es mínimo, y qué es lo que esto provoca, que los constructores bajen la calidad de los inmuebles, con todo lo que implica.

¿Cuál es su política para una planeación urbana?

Tenemos urbanistas que están diseñando estrategias para que tengamos una buena planeación, porque la actual, tan sólo con la Línea 7 del Metrobús, es un fracaso.

Para poder avanzar en este rubro tenemos que acabar con las cuotas, no podemos dejar que sigan haciendo negocios con las necesidades de la gente. ¿Qué es lo que sucede con la Línea 7?, pues tenemos más contaminación. El transporte es ineficiente porque no existe la infraestructura real para que la gente llegue a su destino de modo adecuado. Imagínate cuando esta línea llegue a Observatorio qué va a pasar, causarán un caos vial en lugar de reducir la emisión de gases, se genera mucho más, porque se va a provocar tráfico.

¿Cómo trabajar para que un terremoto vuelva a dañar de manera significativa a la ciudad?

Tenemos que estar muy preparados en temas de protección civil. Tenemos que hacer un atlas sobre el tipo de edificios que existen y que cada uno tenga sus documentos de que realmente es seguro y posteriormente, si no tienen esa seguridad, buscar la manera de protegerlos.

Esto que sucedió es tema tanto de nosotros los ciudadanos como del mismo gobierno.

Tenemos también que dar certeza de propiedad de la vivienda, porque ahora muchas personas están en la incertidumbre de si cuentan con un hogar porque no tienen sus escrituras, nunca se formalizaron y ahora tienen el riesgo de quedarse sin casa aunque tengan hasta 50 años en ese lugar.

¿Cómo enfrentar la inseguridad?

La ciudad y el país está hecha un caos. Una de las cuestiones principales es la prevención. Necesitamos enseñar a prevenir, porque nadie nace siendo delincuente, las circunstancias te obligan y además la misma circunstancia te envuelve.

Otros dicen: “voy a meter muchísimos policías, voy a meter muchísimas cámaras”, ¿funciona? Pues no ha funcionado, pero si reeducas, si tienes a la Policía donde tiene que estar, si enseñas lo que es la prevención, esto va a terminar.

Los ciudadanos saben quién es el delincuente, quién es el que vende droga y la policía también, pero como a ellos les dan la mochada no hacen nada, porque además tienen que sacar una cuota. Lo que se tiene que hacer es terminar con eso y tener elementos de la policía capacitados, que dejen de estar cuidando a funcionarios públicos y que hagan su trabajo. Hay que quitar de raíz la corrupción y la impunidad.

Para arreglar el problema del agua

El tema de agua es muy fácil de solucionar, el problema es que nuestras autoridades no lo han hecho. ¿Cuántos tenemos de que no dan mantenimiento a nuestra red hidráulica?

También tenemos zonas que cada año se inundan. Nuestros antepasados tenían la capacidad de tener una ciudad llena de agua y nosotros no. Debemos tener la capacidad de cosechar el agua de lluvia, en Milpa Alta en Iztapalapa.

Hace 35 años zonas de Iztapalapa se inundaban... bueno, sigue pasando lo mismo. ¿Por qué no se ha tenido la capacidad de aprovechar esa agua de lluvia en lugar de que se vaya al drenaje y se inunden nuestras casas? Incluso podríamos tratar de rescatar nuestros ríos.





