Parque Aztlán o Six Flags, ¿qué sale más barato en vacaciones de verano?

Durante estas vacaciones de verano puedes realizar diversas actividades para aprovechar el tiempo en el que comúnmente estarías en la oficina o en las aulas escolares.

En caso de que te gusten las emociones extremas, tienes disponibles lugares como Parque Aztlán y Six Flags, ambas opciones se integran por diversos juegos mecánicos en los que seguramente te divertirás.

Pese a ser similares en ofrecer experiencias extremas, ambos parques de diversiones tienen distintas diferencias: Parque Aztlán se basa en la cultura mexicana y Six Flags tiene temáticas de personajes estadounidenses. Y, lo más importante, el precio; por lo que aquí te contamos cuál es la opción más barata.

¿Es más barato Parque Aztlán o Six Flags?

La primera diferencia entre Parque Aztlán y Six Flags consiste en que el parque ubicado en el predio de la extinta Feria de Chapultepec no tiene costo de entrada, únicamente cobran los juegos. Mientras que en Six Flags deberás pagar 999 pesos para ingresar.

Con 999 pesos, en Six Flags podrás subirte a todos los juegos de tu preferencia. Y, en caso de que quieras subirte a todos los juegos de Parque Aztlán, puedes comprar el pase Todo Incluido, con el que con 625 pesos puedes acceder a las siguientes atracciones:

La quebradora

Furia sobre ruedas

Patada voladora

Guardianes del aire

Astrolumpio

Molinillo

Vuelo de cantoya

La cucaracha

La mocha

Molinete

Montaña jurásica

Carrusel de Chapultepec

La roca chocona

Aztlán 360

Siniestro

Inmersivo - El quinto Sol

Ante ello, considerando la admisión general, es más barato Parque Aztlán, pues con 625 pesos podrás subirte una vez a todos los juegos.

Sumado a ello, niños menores de 1.20 metros en Six Flags solo pagan 549 pesos de entrada, mientras que el Pase Infantil de Parque Aztlán cuesta 250 pesos por niño o niña.

Costo de cada juego de Parque Aztlán

Quienes solo quieren probar algunos juegos, pueden recargar su tarjeta según el costo de acceso de cada atracción o juego de destreza.

Juegos familiares

Aztlán 360: 120 pesos

Vuela México (todavía no disponible): 120 pesos

Inmersivo - El Quinto Sol : 100 pesos

Siniestro : 100 pesos

Laka laka (todavía no disponible): 80 pesos

Marometas (todavía no disponible): 60 pesos

Carrusel : 60 pesos

La mocha : 60

Patada Voladora : 60 pesos

Molinillo : 60 pesos

La rocola chocona: 60 pesos

Vuelo de cantoya: 40 pesos

Jardín de los sentidos (todavía no disponible): 20 pesos

Destreza: 35 pesos (cada juego)

Extremos

Montaña Jurásica : 100 pesos

Serpentikha (todavía no disponible): 100 pesos

Malacatonche (todavía no disponible): 80 pesos

Don Goyo (todavía no disponible): 80 pesos

Remolinete: 60 pesos

Infantiles

La cucaracha: 40 pesos

Guardianes del aire: 40 pesos

La quebradora: 40 pesos

Furia sobre ruedas: 40 pesos

Astrolumpio: 40 pesos