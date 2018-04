Pase Turístico facilitará tránsito de vehículos matriculados en el extranjero

Con el fin de facilitar el tránsito de vehículos matriculados en el extranjero por la Ciudad de México, la Secretaría del Medio Ambiente capitalina brinda información para que quien así lo desee tramite el Pase Turístico.



La dependencia recordó que el Pase Turístico se puede obtener, desde marzo de 2009, a través del Portal de la dependencia en la dirección www.paseturistico.cdmx.gob.mx/pasetur/.



Para este proceso solo basta con proporcionar los datos del modelo del vehículo, el número de placa y el estado don- de fue matriculado



Detalló que el documento puede ser solicitado una vez por semestre con una duración de 14 días o dos veces por semestre con una duración de siete días cada uno, y de forma adicional se pueden generar tres pases de tres días para los “fines de semana largos”.



Recordó que quienes lo obtengan, podrán circular sin restricciones en la Ciudad de México y Zona Metropolitana durante su vigencia, aunque aclaró que no tiene validez en los días en que haya contingencia ambiental.



La dependencia añadió que de enero al 31 de marzo de 2018 ha emitido 46 mil 736 pases, siendo Guerrero el estado que más ha tramitado con siete mil 539, seguido de Jalisco con siete mil 433, y San Luis Potosí, con cinco mil 298.

El Pase Turístico se otorga solo a vehículos particulares de combustible gasolina y gas a partir de los modelos 2003 al 2019, no tiene validez en los días que haya contingencia ambiental, mientras que los estados pertenecientes a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), que son la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, no podrán generarlo.



Tampoco pueden acceder a este beneficio vehículos empresariales, gubernamentales, escolares o de fundaciones, así como los automóviles sin plac.



Sedema advierte que en caso de que los datos del vehículo no coinciden con los datos de la tarjeta de circulación, éste no tendrá validez, y habrá una multa.