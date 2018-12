En un año el cambio de la Procuraduría a la Fiscalía en la CDMX

El próximo año la Ciudad de México deberá tener una Fiscalía General de Justicia autónoma. Para ello el Congreso capitalino nombró a una Comisión Técnica de especialistas que deberá conducir el proceso de la transición. No obstante los plazos que marca la Carta Magna son muy apretados, pues sólo da cinco meses para cumplir con el proceso.

Desde la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, hasta los propios legisladores han manifestado que nombrar un fiscal para abril próximo y que éste entre en operación para mayo es muy apresurado. De hecho el Congreso local ya está en falta con la Constitución pues ésta mandata que el 5 de diciembre debió entrar en vigor la Ley de la Fiscalía General, lo cual no ocurrió.

En entrevista con El Sol de México , Karla Sosa, una de las siete integrantes que nombró el Congreso para la Comisión Técnica reflexionó sobre la encomienda por venir y reconoció que hace falta más tiempo para la transición de Procuraduría General de Justicia a Fiscalía, para que se garantice un proceso ordenado, transparente y sobre todo de calidad. No hacerlo al vapor.

¿Qué implica transitar de Procuraduría a Fiscalía?

Planear la transición significa no solamente cambiarle el nombre de Procuraduría a Fiscalía. La idea de la Comisión Técnica es que sea una Fiscalía que le dé apoyo y servicio a la ciudadanía.

¿Cómo se va a conducir esa transición?

Vamos a hacer un plan de trabajo donde se haga una nueva estructura con fiscalías, que la gente que está ahora trabajando en la Procuraduría se capacite para transitar a la Fiscalía. Se van hacer cursos tanto internos como externos para que puedan capacitarse, para que sean evaluados y se decida de una manera ordenada quién va a transitar. Estamos esperando a que se apruebe la Ley de Transición de la Fiscalía para que nuestras facultades sean totalmente legales.

El plazo es apretado ¿se debe modificar?

Sí, yo no creo que valga la pena hacer una transición fast track porque no funcionaría la Fiscalía, obviamente modificar los plazos es decisión del Congreso. Hay declaraciones del presidente de la Comisión de Justicia sobre valorar estos tiempos.

En lo personal yo creo que no nos da el tiempo... Es un trabajo muy grande porque es crear una nueva institución, con diferentes bases, con diferente visión, una totalmente ciudadana.

¿Cuánto tiempo más haría falta?

De manera personal yo considero que la transición podría darse en un año, estamos hablando de enero a diciembre para que sea una transición ordenada. La Constitución dice que se debe nombrar al fiscal en tal fecha (abril), se crea la Comisión pero no pone un plazo.

¿Cuánto podrá costar la transición?

No tengo una estimación concreta y no me atrevería a decir un número sin conocer de fondo todo, ya estamos estudiando cuánto puede costar. Eso lo va a definir la Procuraduría junto con nosotros, la jefa de Gobierno, el propio Congreso es quien define el presupuesto.

¿Cuántas personas tendrán que capacitarse?

La convocatoria va a ser abierta, es lo que plantea la iniciativa. Se van a poder inscribir tanto los funcionarios como externos, necesitamos saber cuál va a ser la plantilla de la Procuraduría, darles un incentivo, una motivación, decirles que esto va a cambiar, se van a tener estímulos físicos, un servicio profesional de carrera, algo que los motive a brincar de la Procuraduría a la Fiscalía.

¿Se puede aprovechar esta transición para eliminar la corrupción?

Los candados ya están, desde que se aprobó el Sistema Nacional y Local Anticorrupción, desde la manera en que se nombran a los fiscales, desde ahí estamos cambiando la visión.