Plaza Giordano Bruno, nuevo foco de disputa entre Sandra Cuevas y Claudia Sheinbaum

La Plaza Giordano Bruno, que hasta el fin de semana pasado fue un espacio de refugio improvisado por migrantes, es el nuevo centro de disputa entre la alcaldía Cuauhtémoc y el gobierno de la Ciudad de México.

Los migrantes que llegaban a la plaza temían trasladarse a albergues establecidos y muchos preferían quedarse. Sin embargo, el gobierno central los trasladó a todos a un espacio acondicionado en la alcaldía Tláhuac.

Ayer la alcaldía gobernada por Sandra Cuevas colocó vallas y explicó que restringió el acceso a este espacio público para rescatarlo.

"Vamos a llevar a cabo una remodelación integral. Vamos a dejar en buenas condiciones esta plaza que desde hace años no se interviene", explicó Cuevas este miércoles.

La alcaldesa agregó que ese proyecto se suma a otras remodelaciones de espacios públicos, como la que actualmente se trabaja en el Jardín Pushkin o el Parque La Ballenita, que recién entregó en Semana Santa.

Horas más tarde, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a la plaza para retirar todo el mobiliario utilizado para cerrarla.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, respondió que el tapial que mandó colocar la alcaldía Cuauhtémoc no es legal y no cuenta con ningún permiso.

En conferencia de prensa, la mandataria comentó que de nuevo se aborda el tema de la discriminación.

“Es que no está bien, es otra vez el tema de la discriminación y no es un tema con la alcaldesa, aunque acostumbran los medios generar ahí una disputa en particular, pero no es correcto yo decía cuánta gente por humanidad a un migrante que migra por necesidad, que son vecinos de ahí que todos debemos ser solidarios, bajan a darles algo de alimentación entonces lo que se quiere es como no queremos ver a los migrantes pues tapamos”, dijo.

La mandataria aseguró que ese tipo de medidas no son la solución pues es como decir “hay migrantes, que no se mezclen con nadie”.

"La remodelación de todas formas la voy a hacer", le contestó Cuevas.

