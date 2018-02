Pleno de la ALDF discute hoy presupuesto de reconstrucción

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel mancera, exhortó ayer a los diputados locales a aprobar mediante un análisis de fondo las modificaciones que propone a la Ley de Reconstrucción, con el fin de terminar con el impasse que hay en la comisión que lleva a cabo la encomienda de trabajar con los damnificados del sismo del 19 de septiembre.

En conferencia de prensa dijo que los exintegrantes de la Comisión de Reconstrucción volverán a ser convocados a la próxima reunión, pero ésta no regresará a sus funciones hasta que se aprueben las nuevas normas. “Esa es la ruta. No tiene otra parada previa, no tiene ninguna desviación”, precisó.

Apuntó que en las tareas de reconstrucción de la Ciudad de México hay cosas que no se pueden detener, por lo que seguirán adelante las demoliciones, el retiro del cascajo, la construcción de casas y la entrega de apoyo a los damnificados.

Sin embargo, las cuestiones científicas, las tareas de asesoría y retroalimentación sí estarán paralizadas hasta que se den los cambios.

”En el momento que esté aprobada la ley hemos dado un avance sustancial. Lo recomendable es que se apruebe en sus términos; porque despejamos cualquier sombra de duda”, recalcó Mancera.

La ruta es que las modificaciones se aprueban en sus términos para que queden despejadas las dudas, dijo el jefe de gobierno