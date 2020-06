Analizan que policías de CDMX pidan a capitalinos usar cubrebocas

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que está pensando en la posibilidad de que haya una orientación de la propia Policía (Secretaría de Seguridad Ciudadana) a la ciudadanía para usar cubrebocas.

CDMX Analizan que empresas diversifiquen los días de pago en CDMX: Sheinbaum

"Es la primera vez que lo digo, entonces, es algo que hemos estado platicando con el secretario (Omar García Harfuch). Así que, todavía no lo pondríamos en marcha, lo pondríamos en marcha después y siempre respetando los derechos humanos, orientando a la ciudadanía", explicó.

Aseguró que su gobierno no sigue el camino de multar a la gente por no usar cubrebocas en la calle sino es buscar la concientización, la educación y la información.

"No estamos ni con los toques de queda, ni con los estados de sitio, ni con el abuso policial, ni con esta multa a la ciudadanía, y realmente, hasta ahora, ha sido muy importante la participación de los habitantes de la ciudad y estoy convencida de que va a seguir siendo así", agregó.

En referencia a los abusos policiales que se presentaron en Estados Unidos, Tijuana y en Jalisco, Sheinbaum Pardo aseguró estar totalmente en contra de cualquier abuso policial, de cualquier comportamiento racista, clasista, cualquier forma de discriminación en la Ciudad de México.

"Y los policías de la ciudad saben muy bien que no se permite y no se tolera, bajo ninguna circunstancia, el abuso policial. Ya ha habido algunos casos donde se ha dado, en donde hay, no solamente sanciones administrativas, sino también inclusive, penales", reconoció.

Te recomendamos ⬇️