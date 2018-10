Arlet Samanta pudo ser descuartizada por 'monstruos' de Ecatepec

Ecatepec, México.- Guadalupe Hernández, madre de Arlet Samanta, una de las tres jóvenes que despareció en calles de Jardines de Morelos, refirió que su hija aún tiene el estatus de desaparecida, ya que no ha sido informada por las autoridades que los restos encontrados en la casa de asesinos seriales, pertenezcan a su hija.

Foto: Cuartoscuro

A mí la Fiscalía no me ha avisado que hayan encontrado el cuerpo de mi hija entre los restos que sacaron de la casa, ella aún cuenta con el estatus de desaparecida, días antes de su desaparición me comentó que un supuesto amigo de la secundaria la había contactado a través de su Facebook Guadalupe Hernández, madre de Arlet Samanta

Me dijo: mamá este chavo dice que es mi amigo de la escuela, que ya sabe que tengo tres hijos, sus nombres y que estoy sola”, relató Guadalupe.



La joven madre de 22 años de edad se encontraba sola ya que su esposo tenía pocos días de haber emigrado hacia Estado Unidos en búsqueda de mejores oportunidades.

Foto: Cuartoscuro

La desaparición de Arlet

Vía telefónica, Guadalupe relató que recuerda la mañana del 25 de abril, día en que desapareció su hija; Arlet como todos los días, en punto de las 08.00 horas, dejaba a su pequeño hijo en el kínder y regresaba para desayunar con sus otras dos hijas de 3 y un año.

“Ese día, antes de la una de la tarde, me hablaron del kínder que está en la Sección Islas de la misma colonia, para avisarme que Arlet no había pasado a recoger a mi nieto que salía a las doce, fui por él y después fui a la casa de mi hija para ver por qué no había ido”, dijo.

Foto: Claudia Terrón | El Sol de Toluca

Recordó que al llegar a la casa encontró una bolsa con ropa tirada en la entrada, ya que Arlet acostumbraba a lavar la ropa en su casa, y que dentro del inmueble encerradas estaban sus otras dos nietas comiendo tamales.

Refirió que luego de varias horas de espera y de ir de la Fiscalía de San Agustín, en el centro de Ecatepec, finalmente levantó el acta correspondiente por el posible delito de privación de la libertad con número que quedó asentada con el NUC: ECA/ECA/EC1/034/083257/18/04 y NIC: ECA/EC1/00/MP1/084/04327/18/04 y ODISEA ODI/ECA/A/091/2018.

Arlet podría ser víctima de los 'monstruos' de Ecatepec

Foto: Especial

Con respecto a la posibilidad de que su hija se encuentre entre los restos hallados en la casa de Juan José “N” y Patricia “N”, aseguró que la Fiscalía General de Justicia no le ha informado, por lo que su hija continúa con el estatus de desaparecida.

En cuanto a la pareja de asesinos seriales, en punto de las 10:00 horas del domingo se llevó a cabo su primera audiencia en la sala de juicios orales número 2 ubicada en el centro penitenciario de Chiconautla, donde ambos decidieron reservarse su derecho a declarar, situación que fue comunicada mediante su defensor de oficio.

Durante esta primera audiencia, el ministerio público presentó ante al juez de control los elementos de prueba que acreditaron la participación de la pareja en los delitos contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación, uno de ellos fue la declaración ministerial de Juan Carlos “N”, quien confesó el asesinato de 20 mujeres, entre las que se podrían encontrar Arlet Samanta, Evelyn Rojas y Nancy Noemí , desaparecidas en los meses de abril, junio y septiembre.

Foto: Claudia Terrón | El Sol de Toluca

Entérate también: Diputadas piden a Del Mazo responder por feminicidios en Edomex

El ministerio público solicitó dictar la medida cautelar de prisión, situación que el juez brindó al considerar legal la detención, además señaló que la pareja debe permanecer recluida en el penal de Chiconautla ya que representa un riesgo latente, al no contar con un domicilio y arraigo en el mismo, así como no tener un trabajo establecido.

Esta medida fue calificada por la defensa como desproporcionada, por lo que el abogado pidió la duplicidad del término y la próxima audiencia se realizará el jueves 11 octubre.

Policía No me arrepiento, sentía placer y satisfacción cuando las mataba, confiesa el Descuartizador de Ecatepec

Justicia Así atraparon a la pareja que "paseaba" cuerpos desmembrados en una carriola