Feminicidas de Ecatepec suman cuatro órdenes de aprehensión

Ecatepec, México.- La pareja conformada por Juan Carlos “N” y Patricia “N”, que desde hace seis meses se encuentra recluida en el penal de Chiconautla, le fue girada por la Fiscalía General de Justicia el Estado de México (FGJEM) una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en agravio de una menor.

Con esta, la pareja de presuntos feminicidas, sumó su cuarta orden de aprehensión por el mismo delito, por las tres primeras ya fue vinculada a proceso por el feminicidio de Nancy Nohemí “N”, Evelyn “N” y Arleth Samantha “N” quienes contaban con 22, 28 y 29 años de edad.

Policiaca

Los presuntos feminicidas, suman ya seis procesos en su contra, tres de ellos por feminicidio, uno por delitos contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación; trata de personas, en la modalidad de adopción ilegal y desaparición forzada cometida por particulares.

Ahora, tanto Juan Carlos “N”, así como Patricia “N”, esperarán en reclusión, ser llamados para comparecer ante el Juez de Distrito donde probablemente también serán vinculados a proceso, por el feminicidio de Luz del Carmen que, de ser así, sumarían cuatro procesos en su contra.

La menor, quien contaba con 13 años de edad, fue reportada como desaparecida el 12 de abril, por quien la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ofrecía una recompensa de 300 mil pesos a quien aportara datos para dar son su paradero.

Araceli “N”, madre de la menor, en entrevista comentó que, jamás imaginó que el asesino de su hija era su vecino. Recordó que Luz del Carmen el día de su desparición, se había quedado sola en su vivienda, dentro del mismo edificio donde habitaba la pareja en la Colonia Jardines de Morelos, ya que ambos progenitores trabajaban.

Policiaca Identificadas 10 víctimas del “Monstruo de Ecatepec”

Los restos de Luz del Carmen, fueron encontrados y sepultados cinco años después, en junio del 2017, pero no había indicios de su asesino, hasta que Juan Carlos “N” se declaró culpable luego de junto a Patricia “N” su cónyuge, ser detenidos a principios de octubre mientras, de acuerdo a las autoridades, transportaba restos humanos en una carriola.

Araceli, comentó que, hasta ese día, consideraban a Juan Carlos como un amigo, añadió que, en ocasiones junto a Patricia, comían en su casa. “Había veces que iba a comer a su casa y él venía a comer al lado de nosotras", contó.

La última entrevista de Jorge “N”, padre de la menor dada el 11 de octubre del 2018, después de la audiencia donde la pareja con el número de Carpeta 1939/2018, fue vinculada por su probable participación en los delitos de Contra el Respeto a los Muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación, refirió tener una amistad de cuatro años con Juan Carlos.

Jorge, aseguró que nunca vio nada extraño en él y que en varias ocasiones lo apoyo cuando no tenía dinero para alimentar a su familia.

Yo le pedí mucho a mi dios, que me permitiera encontrar a mi hija y me lo cumplió no como yo hubiera querido, pero ya sé dónde chillarle, donde esta e ir a platicar con ella, después le pedí mi creador que me diera fuerzas para encontrar a sus asesinos y ya me lo concedió, ahora lo único que le pido a mi creador es que me de fuerzas para verlo refundido

Lee más de El Sol de Toluca ▼

Policiaca

Policiaca Identificadas 10 víctimas del “Monstruo de Ecatepec”