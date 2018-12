Seguridad, en lo que más gastará Sheinbaum en 2019

La seguridad y la aplicación de justicia tienen prioridad en el gobierno de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el gasto planteado en el presupuesto para el año próximo, rubro en el que destaca la modernización y evaluación a partir de indicadores que disminuyan la impunidad además de priorizar los espacios para la denuncia anónima de la corrupción utilizando las nuevas tecnologías de la información.

Los 54 mil 276 millones 196 mil 833 pesos que gastarán en seguridad en 2019, contrastan con los 39 mil 492 millones 709 mil 964 pesos que se gastarán en vivienda y servicios a la comunidad y que ocupan el segundo rubro de las funciones prioritarias para el ejercicio fiscal del próximo año.

Te recomendamos leer: Presentan 13 proyectos de reconstrucción en CDMX

De estos 54 mil millones, serán 40 mil 441 millones 582 mil 653 pesos la cantidad con la que se enfocarán sólo en la seguridad interior. En este rubro se destaca lo ya dicho por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum: el adiós al cuerpo de granaderos. "No utilizaremos a los cuerpos policiacos para reprimir al pueblo, privilegiaremos el diálogo y recuperaremos el espíritu de una ciudad que es de sus ciudadanos", se lee en el proyecto.

Gráfico: Luis Calderón Guerra

Dentro de esta partida a seguridad interior, el gobierno capitalino contempla duplicar el número de cámaras en la Ciudad y modernizar el sistema de transferencia de datos, inteligencia y procesamiento de la información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, para que eficiente el accionar de la policía.

También contempla diseñar un sistema eficaz para erradicar los delitos en el transporte público, para lo que prevé retomar el control sobre la regulación del transporte concesionado y actualizar la presencia de la policía y las estrategias de investigación en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, "hoy desatendido y sujeto a delincuencia creciente", según explican.

Aunque este financiamiento contrasta con el recorte que sufrirá el Metro pues recibirá 15 mil 652 millones 684 mil 591 pesos, lo que representa un 10% menos respecto al 2018 y con lo que deberá encabezar una de las tareas relevantes de la administración como lo es ampliación de la Línea 12 en su tramo Mixcoac-Observatorio y el mejoramiento de la infraestructura y su sistema.

Gráfico: Luis Calderón Guerra

La tercer prioridad de gasto es la vivienda y servicios a la comunidad, rubro que concentrará 39 mil 492 millones 709 mil 964 pesos. Aquí entra una de las promesas más contundentes de la jefa de Gobierno: un mayor presupuesto al Sistema de Aguas de las Ciudad de México.

Para este organismo se propuso un incremento del 25% con un monto total de 17 mil 64 millones de pesos que serán destinados principalmente a infraestructura y mantenimiento. No obstante esta cifra se quedó corta con respecto de los 20 mil millones de pesos que anunció Sheinbaum en septiembre pasado.

También puedes leer: Reconstrucción costará 7 mil mdp, estima Sheinbaum

El proyecto de presupuesto examina el diseño de un plan de largo plazo en coordinación con los estados que constituyen la megalópolis para la recuperación paulatina del sistema hídrico de la Ciudad y de la Cuenca del Valle de México en general que dará mantenimiento a la infraestructura hidráulica y la operación de la red de drenaje.

Transporte y movilidad ocupan el tercer sitio de importancia. Con un total de 26 mil 312 millones 274 mil 108 pesos se pretende mejorar los tiempos de traslado, fortalecer el transporte público y el sistema de operación de la red vehicular con sistemas innovadores.

Se trata de proyectos relacionados con las promesas de campaña de Sheinbaum, como la construcción de un sistema de teleféricos llamado Cablebús que dependerá el Órgano Regulador del Transporte, dependencia que vio un aumento del 12% respecto al ejercicio pasado.

Gráfico: Luis Calderón Guerra

Con más de 3 mil 100 millones de pesos en la partida, se esperan los estudios, proyectos ejecutivos y construcción de dos líneas de este transporte, una en la Gustavo A. Madero y otra en Iztapalapa.

La propuesta del Presupuesto de Egresos 2019 que presentó ayer la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, ante el Congreso de la Ciudad de México , suma un total de 234 mil 16 millones de pesos, siete mil 164 millones de los presupuestado en 2018.

CDMX

“Es la base financiera para un nuevo orden político que implica profundas transformaciones y que se enmarca además en una nueva etapa como entidad federativa, con una constitución política propia”, dijo González. De los 234 mil millones de gasto propuestos, el gasto total de inversión es de 39 mil 667 millones de pesos, es decir, 35.1% más que en este año. “En contraste, el gasto corriente se va a contener, disminuirá en 1.7% en 2019 para permitir que el gasto de capital pueda subir”, dijo la titular de Finanzas, quien incluso anunció la eliminación de mil 800 plazas de altos funcionarios.

Gráfico: Luis Calderón Guerra

RECLAMAN PAN Y PRD

La presentación de la propuesta del Paquete Económico 2019 fue precedida por reclamos de la oposición, principalmente del PAN y PRD, quienes se quejaron de que el documento no les fue entregado con 72 horas de anticipación como marca el formato para comparecencias, por lo que no podían fijar un posicionamiento de algo que no conocían. El estira y afloja se prolongó por 40 minutos. Al final el formato para la presentación de la propuesta del Paquete Económico 2019 se votó a favor por la mayoría de Morena y pudo ingresar la secretaria Luz Elena González para escuchar los posicionamientos y entregar documentos.

Valle de México

CDMX