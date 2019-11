La burocracia dorada del INE, “pa ́fuera”, reitera AMLO

La confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, tuvo ayer un nuevo capítulo. Desde Guerrero, a donde llegó de gira, el mandatario acusó que había una "burocracia dorada" que ganaba hasta 300 mil pesos en el instituto electoral y sostuvo que aunque no lo quieran, se les recortará el presupuesto.

"Ahí se están quejando algunos porque estaban mal acostumbrados. Los del INE ganaban 200 mil, 300 mil pesos mensuales, ya eso se terminó. ¡Lo quieran o no lo quieran, esa burocracia dorada va pafuera!", dijo López Obrador a gritos en un mitin en el Municipio de Chilapa de Álvarez.

El Presidente afirmó que no puede haber salarios tan altos con tantas necesidades y presumió que todo lo que se ahorre será para el pueblo. "Ahora sí se puede decir que el presupuesto es del pueblo", agregó.

La Cámara de Diputados, con la mayoría de Morena, recortó el presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE), que había solicitado 12 mil 493 millones 356 mil 325 pesos y al cual le quitaron mil 71 millones 562 mil 960 pesos, que equivale a 8.6 por ciento, esto para 2020 cuando deberán prepararse las elecciones del 2021.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, reprochó el viernes que existe un intento claro por controlar políticamente a la autoridad electoral, lo que hace que no se perfilen buenos tiempos para la democracia en el país.

“Hace falta hacer a un lado la politiquería, la grilla, esos políticos individualistas, ambiciosos, fantoches y corruptos, como ya vienen las elecciones de Guerrero andas ahí alborotados, pero se van a ir al carajo”, afirmó el mandatario como parte de sus diálogos con los pueblos indígenas.

Y agregó: “no vamos a seguir perdiendo el tiempo en politiquería, en ver cómo me acomodo, cómo me cuelgo sin importarme el pueblo, ya ese político no sirve y se va a ir al basurero de la historia.

El presidente López Obrador reiteró, además, su compromiso de encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014.

“Tenemos también el compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y estamos empeñados en conocer la verdad, toda la verdad para que de esta manera haya justicia y nos quitemos ese agravio que dolió tanto a los guerrerenses y a los mexicanos y vamos a hacer justicia en todos los casos va a haber justicia”, dijo.

López Obrador se comprometió, además, a instruir a Jorge Alcocer y Zoé Robledo, secretario de Salud y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), respectivamente, para que acudan a Chilapa para que se supervise el término de la construcción del hospital en la entidad y el equipo que se instalará.

"El jueves va a estar aquí el secretario de Salud del Gobierno Federal para ver lo del hospital y para que se entregue un hospital y con la posibilidad de que sea del IMSS para que tenga un buen servicio, lo tomamos en cuenta, el secretario Jorge Alcocer le va a traer una respuesta. Voy a pedir que venga Zoé Robledo para buscar la solución del hospital”, dijo López Obrador.