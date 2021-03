Preocupa a SSC suicidio de policías

La madrugada del jueves 5 de marzo de 2020, el policía Ricardo M, adscrito a la zona vial 2 y asignado como escolta del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, detuvo la marcha de su motocicleta, tomó su arma de cargo y se disparó en el pecho para quitarse la vida.

Los hechos se registraron en la esquina de Palma y 5 de Mayo, mientras que el funcionario se dirigía a la reunión diaria de seguridad en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y fue el mismo secretario, quien bajó de su camioneta para auxiliar a su escolta y que conservara la vida.

Mientras que Ricardo M logró sobrevivir al intento de suicidio, la SSC admitió que, de 2018 a la fecha, seis policías se han quitado la vida, por lo que la corporación no se ha vendado los ojos y tomó acciones para enfrentar los problemas de depresión entre sus filas.

Miguel Godínez Sáinz, director Ejecutivo de Salud y Bienestar de esa corporación, informó que la misma tiene un equipo de 88 psicólogos para atender de manera preventiva los casos de oficiales deprimidos.

Durante una entrevista con El Sol de México, el especialista dijo que se instrumentó un semáforo psicológico, que ya está en las redes sociales de la SSC, en el que el color rojo significa que la persona no se puede controlar; amarillo, si hay cambios frecuentes y se siente un poco estresada; y en el caso del verde, posiblemente su problema sea atendido con una simple asesoría o una charla con el psicólogo.

Afirmó que son varios los factores que llevan a un policía a quitarse la vida, por ejemplo, la misma naturaleza del trabajo, la presión y el estrés que causa la profesión policial, en la que está expuesto diariamente a presenciar asesinatos, peleas, robos; enfrenta el tránsito y ahora la pandemia, todo ello les puede provocar un trauma o depresión.

Asimismo, el estigma de ser señalado por jefes y compañeros como una persona deprimida y por lo tanto débil. “Se piensa que los policías somos súper héroes, que no pueden estar mal o mostrar una debilidad, pero la verdad es que todos los seres humanos somos falibles, nica a los psicólogos, ellos le dicen que no quiere trabajar, por lo que todo es una bola de nieve y a eso hay que darle una forma preventiva para tratarlo y abordarlo pues los policías en este estado tienen un arma de fuego a la mano, lo cual puede influir en el suicidio.

Ante esto, el director Ejecutivo de Salud y Bienestar dio a conocer que el 17 de junio del año pasado se creó la Unidad de Atención y Referencia Psicológica para atender este tipo de problemas, la cual empezó a funcionar a mediados del 2020, que funciona las 24 horas de los 365 días del año y sus teléfonos son 55 5651 9330 y 55 4600 3544.

Como ejemplo, reportó que al mes de enero se proporcionaron 43 atenciones psicológicas, 39 problemas de conflicto de pareja, 27 casos de depresión, 24 de ansiedad, 22 por duelo, 19 por problemas familiares, 12 para rehabilitación psicológica y cinco por estrés postraumático.

Admitió que es muy difícil detectar los casos de depresión, aunque que el mismo policía, en ocasiones, solicita ayuda cuando siente que no se puede controlar, que no razona con claridad o sufre la pérdida de un familiar, por lo que no le encuentra sentido a la vida, se aisla y no duerme bien.

Godínez Sáinz agregó que dieron forma a un WhatsApp, cuyo número es 55 5651 9330, al que el policía con problemas se comunica y le contestan sus inquietudes, se le proporcionan técnicas de contención emocional inmediatas, de respiración, relajación y si requiere otro tipo de atención, se le contacta con los especialistas.