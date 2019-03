Presunto feminicida de Victoria Salas se entrega; asegura que es inocente

El pasado 7 de septiembre de 2017 se dio a conocer la noticia que el cuerpo de Victoria Salas fue hallado en el hotel Novo Coapa en la delegación Tlalpan; su novio, Mario Saenz fue acusado del feminicidio del cual asegura, es inocente al entregarse este sábado a las autoridades tras meses de estar prófugo.

En un video difundido en redes sociales, Sáenz aparece diciendo que “Ya se hicieron las pruebas de ADN que incluso salieron negativas, entonces se tiene que comprobar mi inocencia”, momentos después es detenido por agentes de la procuraduría en un Sanborns de Canal de Miramontes y Acoxpa.

El joven asegura que las autoridades no han realizado de manera correcta las investigaciones, afirma que ya la fiscalía ya cuenta con pruebas.

SE ENTREGA SKATER ACUSADO de ASESINAR a SU NOVIA en un HOTEL

Tras año y medio de BÚSQUEDA, así SE ENTREGÓ Mario Saenz, a estas dos agentes de @PGJDF_CDMX

Es señalado por matar a su novia Victoria Salas y ABANDONARLA en un Hotel

Ya ESTÁ DETENIDO! pic.twitter.com/gVVBDWu50N — Carlos Jiménez (@c4jimenez) 30 de marzo de 2019

“Me voy a presentar con las autoridades para que se cumpla con la orden de aprehensión que existe en mi contra (…) No sé cuánto tiempo me vayan a meter preso, ya tienen mis pruebas y todo ha sido un show; me fabricó la PGJ como un culpable y me señaló de estar en un lugar donde jamás he estado”

En una tarjeta informativa de la Procuraduría, indica que continúan los trabajos ministeriales y de agentes de la Policía de Investigación, con estricto apego a la ley, para esclarecer el feminicidio de Victoria Pamela Salas.

La dependencia subraya que "no prejuzga a ninguna persona y sigue las indagatorias con apego al debido proceso, a efecto de encontrar los datos de prueba que en su momento indiquen si la persona imputada es responsable o no del delito en cuestión".

Finalmente la autoridad judicial confirma que agotará todas las líneas de investigación que se tienen abiertas, con el propósito de evitar la impunidad.